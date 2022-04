Negli ultimi anni le unghie hanno assunto un’importanza sempre maggiore. Il tradizionale smalto è stato sostituito da tecniche moderne come il gel o la ricostruzione totale. Dunque non ci sono più scuse per non avere più le mani sempre ben curate. Fra le mode del momento ce ne è sicuramente una che sta spopolando in tutto il Mondo.

Quilt nail

Ebbene è questa la tendenza che sta spopolando per avere unghie all’ultimo grido: il quilt nail anche conosciuto come “unghia trapuntata”. Il motivo del successo è che l’effetto visivo di questa tecnica è straordinariamente elegante. Si può realizzare sia sulle mani, sia sui piedi. Vediamo passo passo di cosa abbiamo bisogno e come fare per realizzare un manicure perfetto ed all’ultimo grido. Teniamo presente che il quit nail si può realizzare tanto con un gel quanto con uno smalto semipermanente.

Per prima cosa sgrassiamo la superficie dell’unghia. Questa fase, che spesso viene sottovalutata, è fondamentale per il successo finale. Una buona pulizia infatti scongiurerà il rischio che il colore scivoli dall’unghia rovinando irrimediabilmente l’effetto finale. Poi applichiamo lo smalto di nostra preferenza e sigilliamo il colore. Iniziamo il nostro lavoro utilizzando un pennello di precisione con la punta in filigrana. Procediamo quindi disegnando dei rombi consecutivi, come fossero dei piccoli diamanti. Lavoriamo sulla superficie da un lato verso l’altro in senso orizzontale. Una volta terminata ogni fila passiamo alla catalizzazione sotto la lampada. Alternare infatti il disegno con la catalisi è un ottimo metodo per evitare che, durante il lavoro, lo smalto si disperda ed il disegno perda forma.

È questa la tendenza che sta spopolando per avere unghie all’ultimo grido assolutamente da copiare

Si procede quindi continuando ad alternare il tratteggio ed il passaggio sotto la luce led. Posizioniamo quindi lungo il perimetro dei diamanti della polvere luminosa o dei piccoli brillantini. Anche per questa operazione dopo ogni linea passiamo le dita sotto la luce fissativa.

Una volta terminato il disegno non ci resta che un ultimo passaggio. Dobbiamo quindi sigillare il lavoro, affinché si mantenga intatto nel tempo. Adoperiamo quindi un top trasparente. Il segreto è di coprire bene anche il lato libero dell’unghia per evitare l’orribile effetto dello smalto “sbertucciato”. Dopo l’ultimo passaggio catalitico non ci resta che eliminare lo strato appiccicoso che si crea con la reazione esotermica. Quindi con un batuffolo di cotone pressato, così da non lasciare pelucchi, strofiniamo le unghie con un apposito detergente.

L’effetto finale quilt nail, simile ad una trapunta, lascerà tutti senza fiato.

