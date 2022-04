Le alici marinate sono forse il più classico degli antipasti, tanto da essere servite in molti ristoranti. Questo pesce, però, data la sua estrema versatilità, si può preparare in tantissimi altri modi. Ad esempio, in un precedente articolo abbiamo visto come utilizzarle per creare dei deliziosi tortini con patate e pomodori. Nella ricetta di oggi, invece, le utilizzeremo per preparare un antipasto semplice e pronto in pochi minuti. Stiamo parlando delle alici ripiene fritte, che saranno una vera e propria squisitezza. Per prepararle avremo bisogno di:

18 alici;

80 g di foglie di lattuga;

15 g di capperi dissalati;

4 pomodori secchi;

2 uova;

25 g di Pecorino grattugiato;

pangrattato;

prezzemolo;

olio di semi per friggere;

sale e pepe.

Le dosi e le quantità sono sufficienti per 6 persone, quindi bisognerà modificarle nel caso in cui i commensali siano di più o di meno.

Basta con le solite alici marinate, ecco un antipasto da veri chef stellati che possiamo servire a pranzo oppure a cena

Per prima cosa, puliamo le alici eliminando la testa ed effettuando un’incisione sul ventre. Da qui estraiamo le interiora e rimuoviamo lische sciacquandole per bene sotto l’acqua corrente. Tamponiamole con della carta assorbente e riponiamole all’interno di una ciotola. Nel frattempo, prepariamo il nostro ripieno. Innanzitutto, procuriamoci delle foglie di lattuga, tagliamole grossolanamente e facciamole appassire in una padella a fuoco medio. Dopo un paio di minuti versiamole all’interno di un mixer ed aggiungiamo prezzemolo, capperi, pomodori secchi, Pecorino grattugiato, aglio, un uovo sbattuto e pepe nero. Ora frulliamo il tutto fino ad ottenere un composto denso ed omogeno.

A questo punto riprendiamo le alici e, aiutandoci con un cucchiaino, o semplicemente con le mani, distribuiamo il nostro ripieno. In questa fase basterà soltanto farcire una metà delle alici e richiudere con l’altra. Bisognerà essere piuttosto delicati, perché le alici potrebbero facilmente dividersi a metà.

Una volta ripetuto questo processo con tutte le alici, immergiamole all’interno di un uovo sbattuto e poi in una ciotola piena di pangrattato. Fatto ciò, friggiamole in abbondante olio di semi, precedentemente portato alla giusta temperatura, ed estraiamole quando saranno ben dorate da entrambi i lati.

Scoliamole, quindi, sulla carta assorbente e tamponiamole per eliminare l’olio in eccesso e siamo pronti per servire. Quindi, basta con le solite alici marinate, perché da oggi possiamo servire questo antipasto per stupire i nostri invitati.

