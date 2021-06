Il risparmio in cucina è un obiettivo da perseguire quasi ogni giorno, soprattutto per quanto riguardo il cibo.

Spesso, quando dobbiamo preparare degli antipasti, o vogliamo qualcosa da stuzzicare per merenda, spendiamo tantissimo per acquistare snack di ogni tipo.

In realtà possiamo preparare, con pochi ingredienti e spendendo poco, svariate stuzzicherie ed oggi vedremo come prepararne qualcuna.

Bastano meno di 5 euro per preparare questi 3 snack perfetti per l’estate

Partiamo con la preparazione di un classico del finger food italiano che abbiamo rinominato schiacciatine margherita.

Mescoliamo in una ciotola la farina, il lievito secco, lo zucchero ed il sale. Poi inseriamo acqua, latte ed olio EVO ed amalgamiamo fino ad ottenere un impasto appiccicoso che faremo riposare per 4 ore a temperatura ambiente. Trascorso il tempo necessario, facciamo le classiche pieghe a portafoglio, facendo entrare altra aria nell’impasto e facciamo riposare altri 30 minuti.

A questo punto dividiamo l’impasto in piccoli panetti e creiamo dei dischi, sui quali adagiamo la passata di pomodoro e cubetti di provola. Inforniamo a 200 gradi per 10 minuti monitorando la cottura per far bruciare la base.

Anguria e formaggio

Ora vediamo come preparare uno snack freschissimo pronto in 5 minuti.

Dividiamo in cubetti abbastanza spessi una fetta di anguria e con uno scavino togliamo parte della superficie. In una ciotola inseriamo del formaggio spalmabile, olio EVO, sale, pepe ed erba cipollina. Amalgamiamo gli ingredienti ed inseriamo l’impasto in una sac-à-poche con bocchetta stellata. A questo punto, farciamo ogni cubetto con questa spuma di formaggio e lo snack è pronto.

Ciambelline salate con verdura e prosciutto

Concludiamo con queste ciambelline salate davvero semplici e sfiziose.

Inseriamo e mescoliamo in una ciotola farina, sale, lievito istantaneo, olio ed acqua a temperatura ambiente, fino ad ottenere un impasto omogeneo.

Lasciamo riposare per circa 15 minuti e nel frattempo tagliamo le carote e le zucchine a strisce sottili con l’aiuto di un pela verdure.

Riprendiamo l’impasto, dividiamolo in porzioni da 100 grammi l’uno e stendiamoli ottenendo dei dischi di pasta ovali e sottili. All’interno inseriamo le verdure precedentemente tagliate, il prosciutto cotto e formaggio a dadini. A questo punto afferriamo delicatamente un lembo di pasta dal lato lungo, arrotoliamolo su sé stesso e poi chiudiamo le estremità creando una ciambella.

Spennelliamo la superficie con della panna fresca e inforniamo per 25 minuti a 190 gradi.

Facendo un conto degli ingredienti proporzionati alle quantità, scopriremo che bastano meno di 5 euro per preparare questi 3 snack perfetti per l’estate. Queste preparazioni sono ottime da servire come antipasti, ma per scoprire dei primi piatti ugualmente sfiziosi possiamo leggere questi altri consigli.