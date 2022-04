Abbiamo tempo fino a lunedì per approfittare dei codici promozionali di Italo e Trenitalia, validi sulle soluzioni ad alta velocità. Entrambe le promozioni sono disponibili solo su soluzioni con data di viaggio entro un certo periodo e prevedono condizioni differenti. Per acquistare i biglietti del treno al prezzo scontato, ci basterà inserire i codici relativi.

Tutte le soluzioni ad alta velocità di entrambe le compagnie ferroviarie potrebbero essere oggetto di questi importanti sconti. Pertanto, nel caso di Trenitalia sarà possibile approfittare della promozione solo sui treni Frecce. Di seguito, scopriamo tutti i dettagli sulle offerte del fine settimana.

Promozioni dai vantaggi incredibili

Per la presentazione delle offerte disponibili, partiamo con quella di Italo. La compagnia ferroviaria in questione offre sconti incredibili sui treni. Dal 20% al 40% in meno per viaggiare a partire dal 6 maggio 2022 e fino al 6 agosto. Potrebbe essere un’opportunità per prenotare un’esperienza nel breve periodo, oppure per una vacanza nei prossimi mesi. La disponibilità o meno della promozione è vincolata ad un preciso numero di posti, in totale 650.000. È prevista, come già anticipato, una data di scadenza, dopo la quale non sarà più possibile acquistare al prezzo scontato. Questa è il 2 maggio 2022, alle ore 18. Inoltre, gli sconti valgono solo sui biglietti in ambiente Smart e Prima e solo in tariffa Low Cost e eXtra.

Sconti incredibili sui treni Italo e Trenitalia approfittando di 2 codici promozionali dagli importanti vantaggi

Trenitalia offre un’opportunità di risparmio importante sui treni Frecce. Allo già ridotto prezzo della tariffa Super Economy si può aggiungere un ulteriore sconto del 30% inserendo un solo codice promo. Anche in questo caso, la promozione prevede una data di scadenza, fissata per lunedì 2 maggio 2022 alle ore 15. La disponibilità dello sconto è data dalla presenza della tariffa Super Economy per la soluzione scelta. Le date di viaggio entro le quali è possibile approfittare dell’offerta vanno dal 7 maggio al 30 luglio 2022.

Ognuna delle 2 promozioni ha il suo unico codice promozionale. Nel caso di Italo Treno, questo è “DIECI”, in occasione del festeggiamento dei 10 anni di servizio della compagnia. Per Trenitalia il codice promo è “MAGGIO22”.

