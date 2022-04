Per un antipasto da re senza spendere una fortuna, ecco una ricetta davvero semplice e veloce che accontenterà tutta la famiglia

Quando abbiamo degli invitati a pranzo, oppure a cena, un ottimo modo per stupirli è quello di preparare degli antipasti. Queste portate iniziali servono infatti a stuzzicare l’appetito, ad “aprire lo stomaco” come si suol dire. Sulle nostre pagine, abbiamo già visto numerosi piatti ideali per questo scopo, come ad esempio questi deliziosi involtini da fare in 5 minuti.

Nell’articolo di oggi, invece, vedremo come realizzare dei tortini di alici, rivisitando una delle ricette più antiche italiane e soprattutto del Lazio. Per fare questa ricetta ci serviranno davvero pochissimi ingredienti, semplici e soprattutto economici. In particolare, avremo bisogno di:

600 g di patate;

600 g di pomodori;

40 alici;

origano;

sale, pepe e olio EVO.

Le dosi sono riferite alla composizione di 4 tortini. Quindi, nel caso in cui dovessimo prepararne di più, o di meno, bisognerà eventualmente regolare le proporzioni.

Innanzitutto, laviamo bene le nostre patate per eliminare eventuali residui di terra e sporcizia. A questo punto, immergiamole direttamente con la buccia in una pentola con abbondante acqua salata per circa 20 minuti. Nel frattempo, prendiamo le alici e, dopo averle private della testa, apriamole lungo il ventre. Eliminiamo quindi la lisca, sempre sotto l’acqua corrente, facendo attenzione a non staccare le due metà.

A questo punto, adagiamole su un foglio di carta assorbente ed iniziamo a tamponarle per fare in modo che possano asciugarsi. Fatto ciò, laviamo e tagliamo i pomodori a fette spesse circa 5 millimetri. Ultimati questi procedimenti, le patate dovrebbero essere quindi pronte. Attenzione però alla consistenza, perché non dovranno sfaldarsi all’interno. Una volta accertati questi aspetti, possiamo scolarle e lasciarle raffreddare. Trascorso il tempo necessario, tagliamole a fette (anch’esse spesse 5 millimetri), conservando la buccia.

A questo punto, prendiamo una pirofila, irroriamola con un po’ di olio EVO e adagiamo sul fondo le patate, poi le alici ed infine i pomodori. Ripetiamo la stratificazione, fino ad arrivare al bordo e terminiamo aggiungendo altro olio EVO e origano. Ora non ci resta che infornare a 180 gradi per almeno 40 minuti.

Se vogliamo invece realizzare dei tortini, possiamo effettuare questi passaggi all’interno di pirofile quadrate monoporzione. Come abbiamo visto, questo piatto è l’ideale per un antipasto da re senza spendere troppi soldi e tempo.

