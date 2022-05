Prima di andare al mare molti amano coccolarsi con una bella manicure e pedicure. Ma quale stile scegliere? La french è un classico intramontabile, ma c’è chi preferisce qualcosa di più originale, divertente o colorato. Allora tuffiamoci nel passato con un look per le mani che è tornato prepotentemente di moda!

Un salto nel passato, dalle lampade alle unghie

Per chi se ne intende un minimo di moda, è impossibile non saperlo: i trend di fine millennio e inizio anni 2000 sono tornati alla ribalta. La mania è onnipresente, dagli accessori che spopoleranno in spiaggia questa estate fino alle acconciature. Addirittura, i giovanissimi stanno riscoprendo dei complementi d’arredo dal fascino decisamente retrò. Uno su tutti è la lampada che non poteva mancare nelle camerette dei teenager durante gli anni ’90, ovvero la celeberrima lava lamp. Impossibile dimenticarsi le ore passate ad ammirare i movimenti fluidi della cera all’interno della futuristica lampada!

Oggi la magia della lampada lava (nota anche come lampada Astro) si trasferisce anche nella manicure. Si possono infatti ricreare forme fluide e vortici di colore psichedelici direttamente sulle unghie e si otterrà il look più trendy dell’estate 2022. Punti bonus per chi osa con i colori neon, tipici della lampada Astro! Se questo stile ci sembra un po’ eccessivo, possiamo sempre applicarlo su una sola unghia. Ma è possibile ricrearlo a casa?

Basta con la solita french manicure, la moda smalti dell’estate 2022 è un sorprendente e nostalgico look facilissimo da ricreare

Per ottenere unghie con effetto “lava lamp” perfette, ci si può rivolgere all’estetista. Ma il look è anche facile da ricreare a casa. Ci sono due opzioni. La prima è applicare uno strato di smalto trasparente sulle unghie e aspettare che si asciughi. Poi scegliere due o tre colori e dipingere a mano libera delle linee curve sulle unghie. Questo metodo permette di ottenere un risultato molto preciso, ma ovviamente richiede un po’ di abilità.

In alternativa, procediamo così:

stendiamo uno strato trasparente sulle unghie;

riempiamo con dell’acqua una piccola ciotolina;

scegliamo due o tre smalti di colori diversi;

versiamo una goccia di smalto nell’acqua;

sopra la goccia galleggiante che si è creata, versiamo gocce più piccole di altri colori;

con uno stuzzicadenti mischiamo i due (o tre) colori in modo da creare delle forme fluide;

appoggiamo l’unghia sul disegno galleggiante e aspettiamo che si attacchi;

ripetiamo il procedimento per tutte le unghie.

Ecco pronto un look colorato e divertente che ci farà dire basta con la solita french manicure!

