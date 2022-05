Saranno XXL le borse di tendenza questa estate con i marchi più famosi che hanno scelto questi colori, modelli e materiali

Che il periodo appena passato abbia lasciato strascichi nella nostra vita possiamo notarlo dai cambiamenti che ha subito la nostra routine. Ora più che mai siamo abituati ad avere tutto a portata di mano e questo ha modificato le tendenze nella moda. Mentre le piccole borse con lo stretto necessario erano di tendenza fino a poco tempo fa, ora abbiamo bisogno di ben altro. Uscire e avere con noi tablet, pc e smartphone, portafogli capienti e kit di ogni tipo, ha portato queste borse nuovamente sotto i riflettori. Lo erano, infatti, già state nelle passerelle all’inizio degli anni Duemila. Forse perché sono comode e rassicuranti, soprattutto ora che ricominciamo a uscire e a viaggiare sembra che non se ne possa fare a meno.

Gli ultimi eventi hanno visto sfilate di moda con queste borse protagoniste con svariati colori e fantasie. Saranno XXL, infatti, le borse di tendenza in questa nuova stagione e anche i social le hanno promosse pienamente.

Personalità e fascino

Abbandonati i colori neutri, sono le tonalità più forti a imporsi e così sarà durante l’estate che ci apprestiamo a vivere con maggiore libertà. Possono essere in stoffa, in raffia o in pelle, con un disegno classico o molto stravaganti, ogni marchio ne propone modelli diversi interpretando questa tendenza in maniera personalizzata. Max Mara, Chanel, Saint Laurent non sbagliano un colpo e da Zoe Kravitz fino a Lily-Rose Depp, la borsa XXL viene fotografata e riproposta come se dietro si nascondesse un urgente bisogno. Assecondare la nuova propensione multitasking ed essere sempre pronti per ogni evenienza.

Quindi, sicurezza, comodità e design particolareggiati per queste borse oversize che accompagnano outfit informali con jeans e tacchi vertiginosi. Ma anche abiti total black come quelli delle Kardashian con in mano capienti borse in pelle viola o bordeaux, tonalità decise e con tanta personalità. Anche le varianti applicate a questi accessori ricercati sono di grande effetto.

Materiali morbidi da toccare in taffetà o patchwork di pelle, con tracolla o forme insolite da lasciare senza parole. Addirittura le piccole clutch con chiusura a scatto ridisegnate aumentando le dimensioni. Per arrivare ai modelli simili al sacchetto della spesa o allo shopping bag. Questa volta in passarella, gli stilisti si sono sbizzarriti. Le vedremo rivaleggiare con le pochette agli eventi modaioli, ma durante le uscite in città o per i nostri viaggi non avranno rivali. La comodità e i nuovi disegni ne stanno già decretando il successo.

Non è mancato sinora, poi, il riferimento al problema della sostenibilità. Stella McCartney e Chloé hanno spostato la loro creatività in questa direzione. Qualche marchio ha ottenuto le pre-certificazioni necessarie per dimostrare l’ecosostenibilità delle loro collezioni. Forse questo periodo difficile che ci stiamo mettendo alle spalle ha fatto riflettere gli addetti ai lavori e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.

