Cosa c’è di più rinfrescante di un sorbetto al limone? In estate siamo soliti consumare cibi freschi come frutta, verdura e bevande dissetanti. Uno dei dolci preferiti in questo periodo è il sorbetto al limone. Un classico che ritorna sempre. Tuttavia qualcuno ha pensato ad un’alternativa altrettanto invitante. Il foodblogger Andrea Capodanno ci propone una nuova ricetta. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Con la stagione estiva cambiano le nostre abitudini alimentari. Indubbiamente si ha l’esigenza di consumare alimenti freschi come frutta e verdura. Per chi ama i dolci, gelati e ghiaccioli vanno per la meglio. Ma basta con il solito sorbetto al limone, Andrea Capodanno ci propone una ricetta gustosissima. Semplice da preparare, è una goduria per il palato in estate.

Come preparare il classico

Uno dei dessert estivi più classici è sicuramente il sorbetto al limone. Un dolce facile da realizzare, leggero e rinfrescante. Ecco quali ingredienti ci occorrono per prepararlo:

130 g di succo di limone;

150 g di zucchero;

250 g di acqua;

30 g di albumi;

30 g di limoncello.

Per preparare il sorbetto si comincia montando gli albumi con le fruste elettriche. In seguito, sempre con le fruste in azione, aggiungere lo zucchero.

Una volta che il composto si colora di bianco può essere messo da parte. Nel frattempo versare in un altro recipiente l’acqua e il succo di limone. A questo punto unire al composto gli albumi montati in precedenza e infine il limoncello. In conclusione sistemare il tutto in congelatore per almeno 40 minuti.

Basta con il solito sorbetto, ecco il dessert al limone che vi conquisterà

Il giovanissimo foodblogger Andrea Capodanno, dal suo profilo instagram propone una nuova ricetta estiva. Questa volta non parliamo di un dessert al limone, ma come dice lui “un dessert nel limone”. Un’idea davvero originale! Ecco gli ingredienti che ci servono per realizzare questo dolce:

4 limoni non trattati;

400 ml di crema di cocco;

70 g di zucchero;

2 cucchiaini di amido di mais;

40 ml di succo di limone;

estratto di vaniglia.

Si inizia tagliando i limoni a metà evitando di rimuovere le foglie verdi. In seguito con un cucchiaio rimuovere la polpa e i semi. Tramite la polpa ottenere il succo di limone. Nel frattempo in un pentolino versare la crema di cocco, lo zucchero e l’amido di mais. Unire anche scorza di limone e vaniglia. Una volta portato a bollore il composto aggiungere il succo di limone. Mescolare per qualche secondo e spegnere il fornello. Arrivati a questo punto lasciare intiepidire e versare il composto all’interno delle metà dei limoni. Infine riporre tutto in frigorifero per circa due ore. Prima di servire il dessert lasciarlo fuori dal frigorifero per almeno 5 minuti. In questo modo il dolce risulterà più cremoso. Un’idea semplice da realizzare ma senza dubbio originalissima.