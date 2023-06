In vacanza spendendo poco? Spiagge da sogno e panorami mozzafiato da vedere a 50 € a notte

Stai prenotando per le prossime vacanze estive e non hai un grosso budget da spendere? Non preoccuparti, lo sapevi che c’è un posto stupendo di fronte all’Italia che è perfetto per te? E no, non è la Croazia o l’Albania!

Sul Mar Adriatico non si affacciano solo alcune delle più belle Regioni italiane. Se stai cercando una nuova destinazione per le prossime vacanze non c’è bisogno di allontanarti troppo. Invece di prenotare nella sempre più cara Grecia, in Croazia o in Albania, c’è una meta che tanti non considerano. Eppure, si trova proprio a due passi dalla Puglia e non ha nulla da invidiare alle sue vicine, il Montenegro.

In vacanza spendendo poco in questo posto poco affollato

Il Montenegro è una nazione poco conosciuta, ma chi l’ha visitata l’ha soprannominata la Perla dei Balcani. Prenotare una vacanza al mare è molto economico perché la vita non è cara e gli alloggi super convenienti. Una camera d’albergo per 2 notti per 2 persone a fine luglio può costarti anche meno di 50 €. Ci sono tante attrazioni da vedere gratis e per mangiare fuori si spende pochissimo. Visto che è un Paese piuttosto piccolo puoi muoverti liberamente noleggiando un’auto. Visitare il centro di Podgorica, la capitale, o Budva la vera capitale del turismo della zona. Ovviamente gli appassionati di natura non possono non visitare il lago di Scutari, il lago più grande dei Balcani.

Chi invece vuole andare in spiaggia troverà una costa di scogli e acque cristalline, ma anche sabbia. Herceg Novi e le sue spiagge belle da lasciare senza fiato, ma non come quelle di Budva e Sveti Stefan. Ma anche Bar e il suo piccolo borgo con porticciolo annesso che ti trasporta in un’atmosfera unica.

Se sei giovane e al verde questo è uno dei posti dove prenotare

Fare un weekend all’estero con meno di 300 € è un sogno? Non è affatto vero, può essere la realtà se solo sei disposta ad evitare i soliti posti turistici. Il Montenegro è solo uno dei Paesi dove andare se vuoi spendere pochi soldi ma concederti una vacanza. Ad esempio, lo sapevi che in Europa c’è un posto bello come le Canarie super economico? Facile da raggiungere da Lisbona, l’isola di Medeira è una delle mete preferite dai giovani!

Ecco, insomma, se vuoi andare in vacanza spendendo poco ci sono tantissime soluzioni. Se scegli luoghi meno conosciuti il risparmio è assicurato, proprio come fa chi sceglie i piccoli borghi. Con pochi euro puoi andare in vacanza, spostarti verso i posti più affollati ma non rimanere al verde! In più avrai anche il vantaggio di scoprire nuovi posti e sentirti un po’ un esploratore moderno!

Lettura Consigliata

In vacanza con solo 40 euro: ecco un bellissimo borgo da visitare non lontano da Verona