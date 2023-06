Bilocale fronte spiaggia in vendita a 5mila euro in questa splendida località della Sicilia, con mare cristallino, grazie a questa soluzione

La voglia di vacanze è tanta e con essa il desiderio di evadere dal caos della città. Ecco perché, magari, uno cerca delle opportunità per andare in ferie in belle località, senza svenarsi. Investire, però, in una casa, non tutti possono permetterselo. Ecco perché la soluzione proposta per questa casa fronte mare potrebbe fare al caso vostro

Avete già prenotato per le vacanze, nella vostra località prescelta? Se siete degli habitué, sicuramente avrete confermato, con un anno di anticipo, la vostra presenza, per paura che qualcuno vi potesse soffiare il solito appartamento. È anche vero che pagando l’affitto, spesso alto, poi non ti resta in mano niente di tua proprietà.

Solo che comprare una casa al mare, magari da sfruttare solo in estate, per periodi brevi di 1 o 2 settimane, non sempre vale la pena. Quando mai riesci a ripagarti di un simile investimento? Ti obbligherebbe, per ammortizzare, ad andare spesso in questa casa, magari nei fine settimana, ma benzina e autostrada non te li regala nessuno. Insomma, tra euro spesi per l’acquisto e spese di trasferta, non sempre un affare.

Potrebbe interessare questa idea di vendita che non ti impegna molto economicamente, ma ha dei limiti

Con un occhio sempre alle Regioni dove il costo della vita è più basso. Ecco perché ci potrebbe essere una soluzione che potrebbe fare comodo, anche se prevede dei limiti. Vediamo di cosa si tratta. Un bilocale fronte spiaggia in vendita a 5mila euro, in una località prestigiosa siciliana, dal mare cristallino, è ovviamente una opportunità. Almeno, se letta così.

In effetti, è tutto vero. C’è una inserzione, su Idealista, della agenzia Platinum Remax, che offre proprio questa occasione ai clienti. La casa si trova a Gioiosa Marea ed è situata proprio di fronte alla spiaggia.

Ecco di cosa si tratta e perché costa solo 5mila euro questa casa fronte spiaggia

Un appartamento dotato di ingresso privato, patio con Tv a schermo piatto, barbecue, terrazza, macchina da caffè, Wi-Fi gratuito, vista mare e vista giardino. Composto da 55 metri quadrati, spalmati su due locali, con bagno e garage/posto auto incluso nel prezzo. Riscaldamento autonomo e in buono stato.

Perché, allora, costa così poco? Perché si tratta di una multiproprietà. Diventate sì proprietari, ma insieme a tante altre persone. E se è vero che lo sarete per tutta la vita, avrete diritto di abitarci solo una settimana all’anno, la seconda di settembre, dal 12 al 18.

Bilocale fronte spiaggia in vendita a 5mila euro grazie alla multiproprietà che dei vantaggi

Che, a ben vedere, è come prenotare, per sempre, una casa, a Gioiosa Marea, per una settimana, fronte spiaggia, spendendo, in tutto, solo 5mila euro. Immaginate quanto possa pagare l’affitto di una casa al mare, in quel periodo, ovvero anche 6-700 euro. E si vede subito che in 7-8 anni vi siete ripagati dell’acquisto.

Insomma, perfetto come soluzione di una casa vacanze al mare da sfruttare, però, solo in un determinato periodo. In pratica, un investimento sulle future vacanze. Se, invece, preferiamo la proprietà unica, questo annuncio potrebbe fare al caso nostro, sempre in Sicilia.

