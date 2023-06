Come curare la sterlizia in vaso: cosa fare e un trucco per far aprire le bellissime foglie

Come curare la sterlizia in vaso-proiezionidiborsa.it

Cerchi una bella pianta da interni che arredi la casa e non abbia bisogno di troppe cure? La Sterlizia Nicolai fa al caso tuo, con le sue grandi foglie simili a quelle del banano. Ma come sfoggiare foglie lucide e ben aperte tutto l’anno?

Sempre più persone si sono appassionate negli ultimi anni all’hobby del giardinaggio. Non sorprende che anche tanti vip stiano facendo tornare di moda la cura delle piante e dell’orto. Avresti mai detto che Nicole Kidman e Julia Roberts amano sporcarsi le mani per trapiantare verdura e piantine? E loro sono solo alcuni esempi di personaggi famosi con la passione per le piante. Se non pensi di avere un grande pollice verde, però, perché non cominciare con la sterlizia? Questa pianta da interni è molto ornamentale e possono coltivarla tutti, anche i meno esperti. Vediamo come prendersene cura e un trucchetto furbo per far aprire le sue splendide foglie ellittiche.

Come curare la sterlizia in vaso e avere una piccola giungla in casa

Il nome preciso di questa meravigliosa pianta sarebbe Strelitzia Nicolai, ma sono in tanti a chiamarla sterlizia per comodità. Questa varietà di strelitzia è originaria dell’Africa tropicale e viene anche chiamata Uccello del Paradiso. Non è difficile immaginare il perché quando sbocciano i suoi incredibili fiori colorati.

È una pianta che non cresce troppo velocemente, ma se la si lascia procedere con i suoi tempi può diventare altissima. Infatti, è una delle piante più facili da coltivare proprio perché ha bisogno di poche attenzioni e manutenzione. Può essere coltivata sia in casa, che sul terrazzo o in giardino, purché non sia esposta a climi troppo rigidi. Va innaffiata pochissimo, tranne nei mesi più caldi, ma meglio aspettare che il terriccio risulti secco. Non serve nulla di particolare, ma uno strato di argilla espansa è ideale per evitare ristagni che possono farla marcire.

Le foglie di Sterlitzia Nicolai non si aprono? Ecco che fare

Le sue foglie ellittiche per dimensione e aspetto somigliano a quelle del banano e possono diventare davvero gigantesche. Questo la rende la pianta perfetta per abbellire un salotto grande e un po’ spoglio o un angolo all’ingresso. A volte le foglie, però, ci mettono parecchio tempo ad aprirsi in queste giganti orecchie di elefante. Ma c’è un trucco per velocizzare i tempi! Basta avvolgere un foglio di carta assorbente inumidito intorno alla foglia arrotolata. Lasciarlo lì qualche minuto e poi srotolare la foglia delicatamente e voilà, una splendida foglia verdissima e lucente.

Ecco, quindi, come curare la sterlizia in vaso e farla crescere bella e rigogliosa in poco tempo. Questa bellissima pianta è molto resistente grazie anche ai suoi stupendi fusti legnosi. Ma è solo una delle piante che non muoiono mai e che durano anche tutto l’anno.