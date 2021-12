Ormai le feste natalizie sono alle porte e molti di noi stanno già iniziando a pensare quale outfit indossare.

Per prima cosa è importante sentirsi a proprio agio e caldi, perché le temperature sono generalmente fredde in questo periodo dell’anno.

Periodo in cui tendiamo ad incontrare amici e parenti per i consueti auguri di Natale e risulta molto difficile rimanere a dieta.

Infatti, potrebbe essere utile sapere che oltre ai consueti piumini sarebbe questo il capo invernale perfetto anche per nascondere qualche chilo di troppo accumulato.

Inoltre, per fare bella figura, dobbiamo dare la giusta importanza agli accessori che rendono il nostro look sensazionale per ogni occasione.

Basta con il basco, ecco il cappello di tendenza caldo ed elegante adatto sia a 20 che a 60 anni

Oltre a decorare casa e preparare i regali da donare alle persone care, dobbiamo farci trovare pronti con il look che vorremo avere in occasione delle festività.

Per prima cosa è bene sapere che il rosso è sempre il colore più proposto in questo periodo dell’anno, per questo non dovrebbe mai mancare.

Inoltre, dobbiamo sentirci eleganti ma allo stesso tempo comodi, in quanto le festività sono un momento di riposo che dovremmo goderci a pieno.

Per esempio, oltre agli stivali sarebbero queste le scarpe invernali ideali per essere sempre eleganti mantenendo anche i piedi caldi.

L’accessorio che renderà il nostro look sensazionale è, però, il cappello di lana rosso a tesa larga, perché, oltre a mantenere la testa calda, ci renderà irresistibili.

Questa tipologia di cappelli ha sempre un grande fascino e si può utilizzare sia in estate che in inverno, a seconda del materiale da cui è composto.

Il cappello a falda larga è caratterizzato dai bordi ampi ed è ideale per chi ama lo stile retrò e ama sentirsi chic in ogni occasione.

Ovviamente, possiamo trovare questo cappello proposto in diverse tonalità oltre al rosso, come il marrone e il nero, che sono colori freddi tipici della stagione.

Basta con il basco, ecco il cappello di tendenza caldo ed elegante adatto sia a 20 che a 60 anni per chi ama lo stile retrò.

Chi non ama indossare i cappelli neanche durante il periodo invernale, potrà sostituirlo con i classici paraorecchie.

In tema natalizio, potremmo optare per proporre anche le simpatiche corna da renna.

Sempre eleganti anche dopo i 50 anni con questo capo che manterrà il collo caldo durante l’inverno