Mangiare sano e bene è un concetto che in Italia ci portiamo avanti almeno dall’Impero Romano. “Mente sana in un corpo sano” era infatti il motto di ogni romano che si rispettasse e ancora oggi ne vediamo i benefici. La nostra dieta è normalmente molto equilibrata, ricca di frutta e verdura e il pesce supera la carne.

In particolare, però, ci sono alcuni cibi che secondo gli esperti riescono ad avere un effetto benefico sul nostro corpo in generale ed su alcuni aspetti in particolare. Ad esempio, non solo i mirtilli ma anche questi cibi aiuterebbero molto il cervello e la memoria, vediamo quali sono.

Noci e cacao

Esistono tanti giochi che fanno bene per la memoria e la alleniamo ad tenersi sempre attiva e giovane. Tuttavia, c’è una questione a cui pensiamo troppo poco.

Infatti, secondo gli esperti dell’Institute of Food Technologists e come riportato dalla Fondazione Veronesi, il cibo che scegliamo di mangiare ha degli effetti sulla nostra memoria.

Tra gli altri, i mirtilli, il cioccolato, il cacao e le noci sarebbero alleati della nostra memoria, perché sono degli alimenti neuro-protettivi con delle proprietà antiinfiammatorie.

Ricordiamo, inoltre, come una dieta sana associata ad un’attività fisica importante sia la chiave per mantenere giovane il nostro cervello.

Per mettere in pratica in cucina quanto abbiamo appena letto possiamo prepararci delle tagliatelle al cacao con sugo di noci e gorgonzola.

Il gorgonzola lo usiamo per dare un po’ di sapidità al piatto, mentre gli altri due ingredienti sono quelli utili per la memoria e il cervello.

La soluzione migliore è quella di comprare della pasta già fatta al cacao. Nei pastifici artigianali dei nostri quartieri la troviamo sempre.

Ingredienti per la salsa e procedimento

Gorgonzola, 250 grammi;

latte intero, 150 millilitri;

pepe nero meglio se macinato sul momento;

sale fino;

una classica salsa alle noci, più o meno 150 grammi.

Per la salsa, facciamo sciogliere il gorgonzola tagliato a piccoli pezzetti in una pentola con il latte. Aggiungiamo il sale e il pepe e mescoliamo tutto per bene.

Quando la cremosità della salsa ci soddisfa, prendiamo una salsa già fatta alle noci e la cerchiamo di amalgamare alla crema di gorgonzola.

Buttiamo la pasta e un minuto prima di servirla la passiamo con questa salsa in una padella calda. Il piatto poi è pronto.

