Tutti sappiamo che secondo la tradizione a Capodanno si dovrebbe indossare un capo di colore rosso, ancora meglio se si tratta di intimo. Da dove proviene questa consuetudine? La prima cosa da sapere è che non solo l’Occidente ha quest’uso. Secondo la tradizione orientale, il rosso è capace di mettere in fuga presenze maligne. Quindi, non c’è migliore occasione per usarlo se non per il primo giorno dell’anno.

Sia per uomo che per donna, è comune indossare slip, reggiseni, boxer, giarrettiere, calze e calzini. Oggi, però, sveleremo un indumento che pochi portano ma che ha effetti di seduzione incredibili. Dunque, basta con giarrettiere e intimo rosso perché a Capodanno è questo il capo di lingerie sexy che fa impazzire il Mondo. Lo scopriremo tra poco e allora cambierà le nostre abitudini. Inoltre, per sentirsi più femminili suggeriamo anche questo straordinario capo intimo che ogni donna dovrebbe avere per essere sexy.

Rosso di sera fortuna si spera

La storia dell’intimo si fonda su un capo che ormai è quasi caduto in disuso. Si tratta del corpetto che quest’anno ritorna a cingere la silhouette delle donne. La sua nascita risale al 1500 quando le dame di corte sfoggiavano gonne gigantesche e usavano stringere la vita. Infatti, per iniziare con sensualità e bellezza il nuovo Anno, indossare questo indumento può davvero fare la differenza.

Oggi viene indossato come pezzo unico e non è più quell’attrezzo da torture del 1800. Non per nulla la stilista Vivienne Westwood lo ha utilizzato in ogni occasione. In effetti il bustier o corsetto può fare le veci di un gilet, di un soprabito per una gonna, di un top. I migliori abbinamenti nel quotidiano lo vedono insieme a jeans, minigonne e pantaloni palazzo o a zampa. Ma per l’occasione del Capodanno si può pensare a qualcosa di diverso.

In questa occasione il corpetto si trasforma e torna a essere nascosto sotto i vestiti. Se vogliamo davvero festeggiare il Capodanno col colore rosso, possiamo scegliere tra l’immensa gamma di sfumature. Dal rosso carmini, al vermiglio fino al corallo. Scegliamo un corpetto del colore della fortuna e della sensualità.

Non risparmiamoci nella scelta di pezzi decorati con balze o con pizzi. Possiamo preferire il corpetto più stretto in vita o morbido che cade sui fianchi. Ovviamente è necessario scegliere un vestito adatto da indossare sopra. Contrariamente dovremmo riservare il nostro intimo sexy al post festeggiamenti.

