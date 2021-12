Pare che 8 italiani su 10 decidano di non rinunciare al tradizionale albero di Natale. Molte sono le famiglie che scelgono di comprare un abete o un pino vero. Nel 2018 3,6 milioni di alberi veri abbellivano le case degli italiani. Altri, invece, preferiscono comprare un abete finto o provano questa idea creativa per un albero di Natale vero insolito ed ecologico per stupire tutti.

Oggi ne esistono di vari materiali, dalla plastica al più costoso caucciù. Tuttavia, sembra assurdo ma dovremmo fare attenzione all’albero di Natale perché nasconde un pericoloso rischio. A dirlo sono i Vigili del Fuoco che ogni anno eseguono tantissimi interventi di soccorso in abitazioni private. Ma qual è il motivo di questi interventi di soccorso? Continuiamo con la lettura dell’articolo e lo scopriremo prestissimo.

Regole per non correre rischi

Il problema evidenziato dai Vigili del Fuoco e che si ripete ogni anno riguarda l’infiammabilità dell’albero di natale. Pare che in questo periodo, i Vigili siano spesso chiamati a spegnere incendi causati dagli abeti addobbati.

A correre più rischi sono coloro che acquistano abeti o pini tagliati molto tempo prima. Questi, presentando rami e aghi secchi, è più facile che prendano fuoco. Ciò soprattutto se decorati con luci elettriche connesse a una presa. Stessa cosa vale per gli alberi artificiali che non hanno una certificazione di classe non superiore a 1 di reazione al fuoco.

Nel momento in cui abbiamo scelto l'albero, dobbiamo collocarlo nel posto più lontano da lampade, candele, caminetti e qualsiasi altra fonte di calore. Oltremodo, è necessario assicurarsi che i rami più bassi siano stati eliminati. Infatti, oltre a essere i primi a seccare, è facile che vengano a contatto con altre fonti di calore.

Per la scelta delle luci, invece, sarebbe bene comprarne a bassa tensione e con marchio CE. Verifichiamo anche che siano certificate come luci da interno. In più, stiamo attenti che i fili siano integri e non presentino sfilacciature da cui possono nascere scintille. Un altro consiglio prevede di non attaccare alla spina più di due serie di luci.

Ad ogni modo, leggiamo sempre le indicazioni riportate sulla scatola d’acquisto del prodotto. Così sarà più facile capire cosa evitare nell’istallazione delle luci. Prevediamo anche la possibilità che siano attaccate a un interruttore che ci permette di spegnerle di notte o quando non siamo in casa. In questo modo sconfesseremo ogni possibilità che succeda un cortocircuito mentre siamo assenti.

