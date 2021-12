Invece delle solite patate al forno o fritte ecco un gustoso contorno cremosissimo degno di un ristorante stellato

Decidere cosa cucinare quotidianamente non è mai facile. Spesso si tende a ripetere sempre le solite ricette, che alla lunga stancano. Arriva il momento di trovarne di nuove che stuzzichino il nostro palato e quello della nostra famiglia.

Questa necessità si sente particolarmente nelle occasioni speciali, come le feste, durante le quali si vuole sorprendere tutti con manicaretti poco noti e mai provati. Indispensabile cercare nuove idee e ispirazioni quindi per mandare in sordina per un po’ le abituali ricette.

Abbiamo visto già alcune interessanti ricette per i secondi, come questi particolari calamari ripieni e questo pesce economico e salutare preparato secondo una ricetta campana.

Accanto a qualunque secondo, che sia di carne o di pesce, ci vuole però un contorno.

Un piatto sul quale si tende a variare meno, sul quale sembrerebbe esserci meno varietà. In realtà non è affatto così, basta cercare e spunterà qualche ricetta alternativa.

Le patate indubbiamente sono spesso protagoniste di contorni, soprattutto preparate al forno o fritte. Ben si prestano però anche a numerose varianti più particolari, come la ricetta che stiamo per proporre: le patate alla mâitre d’hôtel.

Un piatto che richiama il burro alla mâitre d’hôtel, tipico della cucina francese e creato negli alberghi di lusso.

La ricetta delle patate alla mâitre d’hôtel

Invece delle solite patate al forno o fritte ecco quindi un gustoso contorno cremosissimo degno di un ristorante stellato. Una ricetta facile ed economica, che si serve di pochi ingredienti presenti in tutte le case. Non lasciamoci però ingannare, perché il risultato sarà sublime e raffinato.

Ci serviranno:

500 grammi di patate;

50 grammi di burro;

¼ litro di latte;

prezzemolo;

sale;

farina.

Procedimento

Sbucciamo le patate e tagliamole a dadini. Dopo averle sciacquate sotto l’acqua, inseriamole in una pentola colma d’acqua salata per lessarle leggermente. Teniamole d’occhio, dovranno ammorbidirsi ma non cuocersi totalmente.

Scoliamole, e mettiamole all’interno di una pentola posizionata sul fornello e con 2/3 del nostro burro. Facciamole rosolare nello stesso per qualche minuto. Aggiungiamo il latte alle patate e terminiamo la cottura. Poi, tritiamo un pugnetto di prezzemolo.

Successivamente, saliamo. Prendiamo il pezzo di burro messo da parte e impaniamolo nella farina. Aggiungiamo il pezzo di burro infarinato e la manciata di prezzemolo tritato. Lasciamo un paio di minuti sul fuoco per amalgamare il tutto. Spegniamo e serviamo a tavola.

Le nostre patate saranno un successone, un contorno che saprà tenere testa anche al secondo più complesso e sofisticato.

