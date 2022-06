L’estate non è ancora ufficialmente iniziata ma nelle corsie dei supermercati sono già arrivati i frutti più amati dell’estate. Ovviamente stiamo parlando di fragole e ciliegie. Entrambe sono straordinarie per preparare dessert velocissimi che non hanno neanche bisogno del forno. In pochi, però, sanno che questi due meravigliosi frutti danno il meglio di sé se li cuciniamo insieme. Quindi basta con crostate e torte fredde. Impariamo anche noi questa ricetta con fragole e ciliegie che sta letteralmente spopolando e tutti vorranno venire a fare colazione in casa nostra.

La galette alle fragole e ciliegie è destinata a diventare il nostro dolce preferito

Imparare la ricetta della galette alle fragole e ciliegie è un vero affare per moltissimi motivi. Il primo, e il più ovvio, è il gusto straordinario e freschissimo. Il secondo sono le incredibili proprietà nutrizionali di questi frutti, vere e proprie miniere di vitamine e antiossidanti.

Ultimo motivo, da non sottovalutare, la facilità e velocità di preparazione. Cucinare la galette ci occuperà poco più di mezz’ora di tempo.

Per 6 porzioni di dolce ci serviranno:

2 etti di farina integrale;

80 grammi di burro;

60 ml d’acqua;

50 grammi di zucchero di canna;

150 grammi di ciliegie fresche;

150 grammi di fragole fresche.

Basta con crostate e torte fredde, ecco il dolce che sta spopolando con i 2 frutti più amati dell’estate perfetto per colazione e merenda

Partiamo dalla preparazione della pasta che farà da letto alla frutta. Se vogliamo velocizzare le operazioni il consiglio è quello di preparare l’impasto un paio d’ore prima di cucinare.

Prendiamo la nostra amata planetaria e mischiamo farina, burro, acqua e due cucchiai di zucchero. Facciamo lavorare la macchina e non appena l’impasto inizia a solidificarsi estraiamolo per lavorarlo a mano. Creiamo una palla, avvolgiamola in un foglio di pellicola e facciamola riposare in frigo.

Adesso possiamo dedicarci alla frutta. Laviamo bene fragole e ciliegie, tagliamole a pezzetti e mischiamole in una ciotola con altri due cucchiai di zucchero.

È il momento di comporre il dolce. Prendiamo la pasta e stendiamola dopo averla appoggiata su della carta da forno. Dovremo riuscire a dargli una forma rotonda leggermente più alta ai lati. Piazziamo nel centro la frutta e lasciamo 5 cm di spazio ai bordi. Ripieghiamo gli stessi bordi sopra la frutta e il gioco è fatto.

20 minuti in forno a 200 gradi e la galette è pronta. Facciamola raffreddare bene e poi portiamola in tavola.

Lettura consigliata

Delicatissimo e profumato, questo dolce da fare con le prime ciliegie si prepara in mezz’ora e trasformerà la colazione in uno spettacolo