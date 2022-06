Stiamo tutti programmando le vacanze estive e rifinendo gli ultimi dettagli: capire se e come portare il gatto in vacanza con noi, a chi lasciare il compito di ritirare la posta, a chi quello di innaffiare le piante e la lista di cose da fare prima di partire. Tra queste, potrebbe esserci anche la necessità di nascondere i contanti in casa. Non tutti dispongono, infatti, di una cassaforte dove riporre gioielli preziosi o contanti che non si ha modo di versare in banca. Nessun problema, perché di nascondigli introvabili ne esistono un’infinità e non solo in freezer o nelle crepe del muro.

Dove NON nascondere i soldi in casa

Prima di addentrarci alla scoperta di questi nascondigli perfetti per i contanti, cerchiamo di capire dove non dovremmo mai e poi mai metterli. Primi fra tutti, i cassetti. Sono il primo posto in cui i ladri vanno a guardare. Anche nei film vediamo che, quando avviene una rapina, il proprietario arriva in casa e trova vestiti sparpagliati in ogni stanza. Anche i libri cavi potrebbero sembrare una buona idea, ma i ladri lo sanno bene e, dopo i cassetti, smantellano librerie e scaffali per scovarli.

Nascondere i soldi in freezer o nel muro è un’ottima idea ma ci sono altri 3 nascondigli geniali introvabili

Di posti ingegnosi dove nascondere i soldi ne esistono a bizzeffe, basta andare di fantasia. Oggi ne sveliamo 3 a prova di Lupin (o quasi!). Un posto in cui i ladri non guardano mai, un po’ per mancanza di tempo, un po’ perché davvero non verrebbe mai in mente, sono i vasi. Esatto! Le nostre piante e piantine sono casseforti perfette. Basterà mettere i nostri soldi all’interno di buste impermeabili e riporre queste ultime nel terriccio delle nostre piante. Questo nascondiglio si rivela tanto più efficace quante più piante abbiamo in casa.

I più impensabili

Un altro posto incredibile per nascondere soldi, ma anche gioielli e beni preziosi, sono le scatole delle medicine. Anche di quelle ne abbiamo parecchie a casa, sarà una bella sfida trovare quella con i soldi (anche per noi, infatti sarà bene appuntarci da qualche parte questi nascondigli per riuscire a ritrovarli). Ultimo, ma non ultimo, abbiamo la grata di aerazione dell’aria condizionata. Anche in questo caso sarà opportuno mettere prima i soldi in apposite buste e poi posizionarle nei bocchettoni dell’aria. Provare per credere. Naturalmente, questi accorgimenti non sostituiscono antifurti e altri deterrenti per tenere lontani ospiti indesiderati dalle nostre proprietà, ma sono comunque molto utili da abbinare a questi ultimi. Se nascondere i soldi in freezer o nel muro ci sembrava un’idea furba, con questi 3 nuovi nascondigli potranno eleggerci re e regine della caccia al tesoro più difficile del Mondo.

Approfondimento

8 furbizie per nascondere soldi e gioielli e lasciare i ladri a mani vuote