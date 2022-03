Timballi, lasagne, paste al forno sono piatti ricchi e sostanziosi, decisamente ottimi e saporiti.

Piatti squisiti ideali per le feste, per le tavole domenicali e per eventi speciali, da poter servire in tutte le occasioni.

Ma esistono tante alternative, più leggere e altrettanto saporite come la pasta alla Genovese, piatto tipico della tradizione napoletana. Basta con besciamella e timballi al forno, ma ecco una gustosa soluzione alternativa.

Infatti questo piatto chiamato Genovese nulla ha a che fare con la città di Genova, se non fosse per il fatto che questo sugo venisse preparato da cuochi genovesi in alcune osterie del porto di Napoli.

L’ingrediente principale di questo piatto è la cipolla, che dopo una lunga cottura diventerà una crema dorata, saporita e dolce perfetta per condire il formato di pasta che più si preferisce.

Basta con besciamella e timballi al forno questo è il ghiotto piatto completo, cremoso e saporito che si prepara con pochissimi ingredienti

Vediamo cosa serve:

-2kg di cipolle dorate;

-700g di lacerto o girello tagliato in più parti;

-un trito di carote e sedano;

-un bicchiere di vino bianco;

-pecorino q.b.;

-olio evo q.b.;

-sale e pepe.

Procedimento

Preparare il trito di carote e sedano.

Mondare le cipolle e tagliare a fette.

In una pentola abbastanza capiente far rosolare il trito di sedano e carota in un fondo di olio, aggiungere la carne facendola rosolare da tutte le parti.

Far sfumare con una parte del vino bianco.

Aggiungere tutte le cipolle, girare bene e lasciare cuocere il tutto per 2/3 ore, a fiamma bassa senza coprire completamente la pentola.

Salare e aggiungere una spruzzata di pepe.

Girare di tanto in tanto.

Quando le cipolle saranno diventate un crema ed avranno assunto un colore dorato sfumare con il restante vino.

Far cuocere a fuoco vivace facendo asciugare bene.

La carne diventerà tenera e morbida come un burro, dal sapore eccezionale.

A questo punto il sugo è pronto per condire ziti, rigatoni, tortiglioni o qualsiasi formato si preferisca.

Senza dimenticare di cospargere il piatto con un’abbondante spolverata di pecorino e qualche pezzetto di carne.

Oppure la carne potrà essere servita accompagnata da una gustosa porzione di patate croccanti.

Una preparazione piuttosto semplice, molto simile al ragù, richiede solo un po’ di pazienza ed il giusto tempo di cottura affinché il sugo risulti saporito cremoso e colorato al punto giusto.

Un modo per non piangere quando si puliscono le cipolle è quello di tagliarle, dopo averle sbucciate, sotto l’acqua corrente.

Buon appetito!

