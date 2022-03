Da vedere assolutamente questa serie Netflix che ha sconvolto gli Stati Uniti raccontando luci e ombre di un personaggio amato in Italia

Ritorna sulla popolare piattaforma di contenuti streaming la storia di una vicenda pazzesca. Uscita nel 2018 ma di costante interesse. Infatti, spesso nella nostra vita parliamo e citiamo personaggi di cui non conosciamo i risvolti nascosti. Molti di noi lo conoscono per aforismi e citazioni. Ma non sanno che oltre le folle oceaniche e i libri di successo ci sono state indagini, episodi poco chiari ed intrecci degni di un romanzo. Ed, allo stesso modo, storie di comunità utopiche, aggressioni e progetti.

In Italia e nel Mondo lo si chiamava familiarmente Osho. Molti lo conoscevano come Rayneesh. La serie Wild Wild Country narra la storia della comunità di seguaci fondata in Oregon. Infatti è da vedere assolutamente questa serie Netflix perché ha letteralmente sconvolto gli Stati Uniti. Ma andiamo per ordine.

Una guida spirituale amatissima che viaggiava sulle Rolls Royce donate

Osho è stato un personaggio estremamente influente nella cultura anche occidentale. Pur nato in India, seppe guadagnarsi la stima di seguaci molto ricchi e potenti figure della società statunitense. I suoi insegnamenti riuscivano evidentemente a raggiungere non solo il cuore delle persone. Ma anche il loro desiderio di agire. Nel 1981, così, centinaia di seguaci di tutto il Mondo si ritrovarono in Oregon ad Antelope. In questo manipolo di case sperduto nel nulla, l’arrivo di tante persone diverse e da Paesi lontani costituì una piccola rivoluzione. L’ordine sociale delle poche famiglie conservatrici fu compromesso.

I locali rivendicavano la chiusura di quello che voleva sembrare un ranch. Ma che in poco tempo era diventato un progetto di vita alternativa per più di 10.000 persone. Questi erano i Sannyasins, seguaci e abitanti del nuovo progetto collettivo. La situazione sfuggì di mano. Iniziarono a registrarsi violenze, ritorsioni e avvelenamenti massivi. All’interno del ranch si praticavano forme di sterilità imposta. Mentre gli esterni accusavano il gruppo di poligamia e di pratiche di amore libero.

Da vedere assolutamente questa serie Netflix che ha sconvolto gli Stati Uniti raccontando luci e ombre di un personaggio amato in Italia

Osho era la guida spirituale, ma la sua presenza aleggia come ragione ultima e non come responsabilità diretta. La serie così studia i personaggi e i meccanismi di gruppo e di setta. Sul campo, invece, primeggia la figura affascinante della segretaria e portavoce di Osho. Molti la descrivevano come potente e carismatica. Si chiamava Nand Sheela e finì in carcere, accusata di tentato omicidio nella vicenda dell’attacco batteriologico ai cittadini della contea di Waso. Questo causò l’avvelenamento di ben 751 persone.

Questa serie mostra le contraddizioni delle nostre società. Leader spirituali in Rolls Royce, giovani stanchi della propria vita ma esaltati nel cambiarla. Inoltre, mostra la forza dei rituali di omologazione in piccole comunità rurali ma anche nelle grandi famiglie spirituali. Sullo sfondo ci sono gli Stati Uniti profondi. Luoghi conservatori, talvolta brutali e restii al cambiamento. Dietro le frasi e le citazioni di Osho ci sono anche queste storie di umanità che dovremmo conoscere grazie a Wild Wild Country.

