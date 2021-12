Molti di noi amano passare il tempo davanti ai fornelli. Cucinare per molti è un passatempo, mentre per altri è soltanto necessità. Quel che è certo è che tutti noi ogni giorno passiamo del tempo in cucina e moltissime preparazioni richiedono l’utilizzo della cipolla.

La cipolla è un bulbo che utilizziamo per insaporire moltissime pietanze. Generalmente, si conserva molto a lungo, soprattutto se scegliamo per questo alimento un luogo fresco e asciutto in cui riporlo. Come abbiamo spiegato, con questi semplici trucchi il cibo durerà più a lungo e per farlo basta davvero poco.

Sfortunatamente, tutti noi abbiamo sperimentato almeno una volta nella vita che tagliare la cipolla può fare lacrimare i nostri occhi. Proprio per questo motivo oggi vogliamo spiegare che per tagliare la cipolla senza piangere bastano 6 furbissimi e geniali trucchetti che solo pochissimi conoscono.

Perché ci fanno piangere?

Nonostante sia molto fastidioso, dobbiamo sapere che è del tutto normale reagire in questo modo quando tagliamo le cipolle.

Infatti, i nostri occhi iniziano a lacrimare a causa di una reazione chimica che si innesca al momento del taglio. Le sostanze rilasciate irritano gli occhi provocandone bruciore. Dunque, l’occhio attiva una reazione di difesa producendo le lacrime.

Fortunatamente, evitare questo fastidio è possibile adottando delle semplicissime astuzie. Scopriamo di più insieme.

Per tagliare la cipolla senza piangere bastano 6 furbissimi e geniali trucchetti che solo pochissimi conoscono

Come abbiamo appena spiegato, i nostri occhi iniziano a lacrimare come reazione alle sostanze rilasciate dalla cipolla. Per questo motivo, un ottimo ed efficace metodo per non piangere mentre le tagliamo è farlo mentre la cipolla è sotto l’acqua corrente. Le sostanze rilasciate dalle cipolle sono idrosolubili, pertanto l’acqua ne riduce la diffusione.

Sempre per lo stesso motivo, possiamo provare a tagliare le cipolle a metà e metterle subito in una bacinella piena d’acqua fredda. Lasciarle in ammollo per 20 minuti dovrebbe permettere alle sostanze irritanti di disperdersi in acqua.

Aceto

Un altro metodo efficace consiste nell’usare l’aceto al posto dell’acqua. Pertanto, dopo aver tagliato a metà le cipolle, mettiamole in una bacinella con dell’aceto. Non importa che sia bianco, rosso o di mele, ma questo servirà ad impedire che le sostanze rilasciate dalla cipolla ci irritino gli occhi. Trascorsi 10 minuti, potremo risciacquare le cipolle ed usarle come vogliamo.

Coltello

Un trucchetto efficace per non piangere mentre affettiamo le cipolle è quello di bagnare il coltello prima di procedere.

In questo modo, gli enzimi rilasciati dalle cipolle si depositeranno subito sul coltello disperdendosi in misura minore.

Freezer o frigorifero

Pare che la cipolla fredda rilasci meno enzimi. Pertanto, possiamo mettere la cipolla nel frigorifero per un’ora prima di tagliarla, oppure nel congelatore per soli 15 minuti. Non ci resta che scegliere.

A bocca piena

Sembra incredibile, ma possiamo evitare di piangere mentre tagliamo la cipolla masticando un pezzetto di mollica oppure tenendo in bocca un sorso d’acqua.

Sarà sufficiente agire prima di iniziare a tagliare le nostre cipolle, in caso contrario sarà tutto inutile.

Limone

Come dicevano le nostre nonne, il limone è utile proprio a tutto. Infatti, serve anche a non farci piangere quando tagliamo le cipolle. Basterà sfregare una fetta di limone sul tagliere che useremo. Questo non solo assorbirà gli enzimi della cipolla, ma anche l’odore tipico che rilascia.