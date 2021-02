Il carciofo è un ortaggio che possiamo trovare nel periodo autunno e primavera, caratterizzato da un sapore delicato e gentile. Un ingrediente molto versatile che si presta a diverse preparazioni, dai primi piatti, ai secondi, fino ai contorni.

I carciofi sono fonte di salí minerali, calcio, ferro e vitamine, sono a basso contenuto calorico e ricchi di fibre.

Devono essere ben sodi, la cima chiusa e non devono avere macchie.

Sul mercato esistono molte varietà di carciofo, dalle forme più o meno allungate, con o senza spine, dalle sfumature di colore più variegate.

Carciofi e patate è un ottimo contorno oppure un gustoso piatto unico, molto facile da preparare, veloce perché gli ingredienti non necessitano, di una precottura e può essere proposto in monoporzioni anche tra gli antipasti e nei buffet.

Un vera delizia mangiare il tortino al forno di patate e carciofi senza uova

Ingredienti

a) 4 patate grandi della stessa dimensione;

b) 5 carciofi freschi;

c) 300g di provola affumicata;

d) olio evo;

e) aglio;

f) sale;

g) prezzemolo (facoltativo);

e) 6/7 cucchiai di parmigiano;

f) 1 limone.

Innanzitutto sarebbe preferibile indossare dei guanti per la pulizia dei carciofi in quanto le mani potrebbero annerirsi.

Prendere il carciofo ed eliminare le foglie più esterne fino ad ottenere i cuori formati solo da foglie chiare e tenere, tagliare le punte, eliminare la barbetta interna, pelare e tagliare il gambo lasciandone circa 2 cm.

Lavare bene i carciofi, tagliarli a fette e metterli in un coppa a bagno in acqua fredda con il succo di un limone.

Pulire e tagliare a fette sottili le patate, mettere anche queste a bagno in acqua fredda.

Prendere una coppa abbastanza capiente, versare carciofi e patate ben scolati, condire con olio, sale, aglio tagliato a pezzetti e prezzemolo sminuzzato. Amalgamare bene tutti gli ingredienti.

A questo punto disporre uno strato di patate in una pirofila di 24cm circa spennellata di olio, sopra al quale si andranno a disporre le fette di carciofi in maniera concentrica coprendole interamente con la provola tagliata a dadini e 2 cucchiai di parmigiano.

Comporre vari strati fino ad esaurire tutte le fette terminando con quello di patate, che verrà interamente ricoperto dal parmigiano cosparso con l’olio evo.

Infornare in forno caldo ventilato a 170/180 gradi per circa 45 minuti. Regolarsi sempre in base al proprio forno, fino a quando le patate non risulteranno ben dorate e croccanti.

Sfornare e servire caldo.

Buon appetito!