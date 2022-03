Per alcune non c’è piastra che tenga.

I capelli crespi ed elettrici possono essere una vera rogna, soprattutto se non siamo molto pratiche di styling.

In alcuni casi si tratta di una conformazione del capello contro la quale è difficile combattere, in altri casi il risultato di alcuni grossolani errori.

Ad ogni modo c’è un tocco finale che potrebbe davvero stravolgere la nostra beauty routine della chioma e risolvere in qualche modo il problema.

Per metterlo in pratica ci servirà solo un semplice oggetto che molti di noi hanno in casa e pochi minuti.

Ma prima vediamo quali errori possiamo evitare e qualche consiglio preliminare per far si che il nostro trucchetto funzioni alla grande.

Qualche consiglio

A volte a peggiorare la situazione possono essere alcune nostre cattive abitudini.

Se abbiamo a che fare con i capelli crespi, gonfi o “svolazzanti” a causa dell’elettricità dobbiamo necessariamente prestare attenzione ad alcuni dettagli.

La prima cosa da fare è utilizzare i prodotti giusti, soprattutto quelli pre-styling, come oli e creme disciplinanti.

Dopodiché, uno dei momenti cruciali è l’asciugatura.

Assolutamente bandito il phon a testa in giù che non farà altro che peggiorare il problema.

Il modo migliore di asciugare e fare la piega in questi casi è con spazzole piatte e rettangolari, che tendono a eliminare l’effetto crespo.

Occhi anche alle setole. Infatti, quelle di cinghiale sarebbero perfette per contrastare la carica elettrostatica del capello. Insomma, perfette per domare quei capelli che si alzano in aria come se volessero volare via dalla nostra testa.

Evitiamo, infine, temperature troppo elevate e manteniamo la giusta distanza del phon dalla chioma.

Basta a capelli crespi ed elettrici con un semplicissimo ed efficace trucchetto casalingo che poche conoscono

Ora che abbiamo passato in rassegna tutte le accortezze principali per favorire un buon risultato scopriamo in cosa consiste il tocco finale.

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un foglio di carta d’alluminio.

Dividiamo la testa in sezioni e partendo dalla base della capigliatura passiamo le varie ciocche chiudendole nel foglio d’alluminio anche accartocciato.

Dalla radice alle punte e così via.

Il foglio d’alluminio attirerà a sé la carica elettrica, lasciando una chioma impeccabile e leggera.

Applichiamo giusto qualche goccia di olio sulle punte ed eccoci pronte a uscire di casa senza temere.

Ovviamente, possiamo sempre portarne un foglio in borsa per ogni ritocco d’emergenza.

Chi l’avrebbe mai detto? Per dire basta a capelli crespi ed elettrici ci servirebbe solo un semplice foglio d’alluminio.

