I vestitini rossi e i lustrini sono un grande classico per festeggiare l’anno nuovo. Ma perché non cambiare un po’? Basta col solito rosso e le paillettes, ecco cosa indossare a Capodanno 2022 per essere le più alla moda.

I trend che tornano alla ribalta

Alcune tendenze, dopo essere finite nel dimenticatoio, tornano improvvisamente alla ribalta. E menomale! Questo significa che possiamo rispolverare tanti abiti che abbiamo già nell’armadio. O magari acquistare in negozi vintage, spendendo meno e rispettando l’ambiente.

Per esempio, per l’inverno 2022 è tornato di moda un classico e pratico giubbino. Ma anche un tradizionale e caldo modello di maglione che tantissimi hanno in casa. Perfino le tendenze di make-up sono circolari: recentemente sta spopolando un look anni ’90 che sta bene a tutte.

Fra i trend da riscoprire, ce n’è uno particolarmente adatto per la notte di Capodanno. Si è visto un po’ ovunque in passerella nel 2021, da Balenciaga a Givenchy a Louis Vuitton. Ed è perfetto per far festa, visto che si ispira agli anni ’80. Ecco di cosa si tratta.

La tendenza anni ’80 che è tornata prepotentemente alla moda è quella dei tessuti con un finish metallico.

C’è più di un modo per portare questi capi per il cenone di Capodanno. Si può optare per un abitino, un top, una camicetta morbida o un blazer. Oppure dare un tocco di luminosità al proprio look con una pochette in pelle metallizzata, o addirittura una borsetta in cotta di maglia.

Molto chic anche il look con una gonna plissettata o un pantalone palazzo, ampio e svasato, da completare con una camicia.

L’importante è non esagerare e non mischiare tonalità diverse. Meglio scegliere solo l’argento, l’oro oppure il bronzo. Oppure osare con il blu, il fuxia o il verde, ovviamente in versione scintillante.

Per chi non è convinta dai capi metallizzati, un ottimo modo per cavalcare questa tendenza è puntare sul make-up. Il prodotto per andare sul sicuro, in questo caso, è l’ombretto color oro: è infatti in grado di illuminare e impreziosire gli occhi scuri, ma dona anche a chi ha gli occhi chiari.

Se si decide di realizzare questo trucco occhi, il consiglio è abbinare un rossetto nude. In alternativa, per chi volesse osare, si può applicare un rossetto metallizzato e completare il look con un make-up occhi semplice.

Insomma, c’è più di un modo per scintillare a Capodanno, ma tutti chic e di tendenza!