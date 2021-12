Quante volte si sprecano risorse preziose senza nemmeno rendersene conto! Succede anche con gli scarti di un amatissimo frutto invernale. Infatti molti buttano le bucce delle pere senza sapere che valgono oro per la salute a Natale. Scopriamo perché.

Quali sostanze nutritive si nascondono nelle bucce di questo alimento

Le pere sono frutti invernali che regalano importanti benefici per la salute. Secondo gli esperti, sarebbero particolarmente consigliate in caso di problemi di digestione, ma anche diarrea, nausea, problemi al fegato, ritenzione idrica ecc.

Non tutti sanno, però, che buona parte dei benefici si concentra nella buccia. Questa contiene infatti ben la metà delle fibre assumibili con il frutto.

Proprio le fibre sono importanti per aiutare le funzioni intestinali. Dunque sarebbe assurdo scartare questa parte del frutto durante il periodo delle Feste, ovvero quando l’apparato digerente ha più bisogno di aiuto.

Ma non solo: eliminando le bucce si perde un altro gruppo di importanti sostanze nutritive.

Oltre alle fibre, la buccia della pera contiene una quantità di composti fenolici fino a quattro volte più alta rispetto a quella che si trova nella polpa. Proprio queste sostanze donerebbero alle pere le loro proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

Insomma, le bucce delle pere valgono oro per la salute. Ma come utilizzarle? Se si preferisce mangiare le pere sbucciate, esistono comunque dei modi per sfruttare gli avanzi.

Infatti spesso le bucce possono trasformarsi: quelle d’ananas, per esempio, diventano una bevanda poco conosciuta ma molto salutare. Sono preziose anche le bucce delle castagne, che si usano per preparare un elisir di bellezza.

Tornando alle pere, un’ottima soluzione per non gettarle nel cestino è preparare un infuso. Il loro sapore, infatti, si abbina alla perfezione a quello della cannella, una spezia utile per preparare gustosi rimedi della nonna dalle proprietà digestive.

Unendo i benefici delle pere alle proprietà della cannella si otterrà una bevanda che profuma di inverno e di Natale. Questa sarà particolarmente utile per favorire la digestione durante il periodo delle Feste.

Per preparare il rimedio popolare basterà far bollire in un pentolino un bicchiere d’acqua, aggiungere una stecca di cannella, le bucce di una pera e un cucchiaino di miele. Poi filtrare il tutto e aggiungere del tè verde. Ecco pronta una bevanda festiva e profumatissima!