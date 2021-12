Le feste natalizie non sono ancora iniziate, eppure fervono i preparativi di cene, cenoni e incontri per scambiarsi i doni. Molti di noi sono invitati a casa dei parenti per pranzi e cene e già stanno pensando a come vestirsi.

Anche chi durante l’anno presta poca attenzione al trucco e all’abbigliamento, in questo periodo ama essere elegante e radioso. Oggi parleremo in particolare del trucco, spiegheremo, infatti, perché basta seguire questi due semplici suggerimenti e il make up natalizio sarà perfetto e impeccabile.

Non il solito trucco se usiamo questi prodotti alla moda

Fino a dieci anni fa il trucco che andava per la maggiore era quello lucido, glitterato e brillante. Poi sono arrivati in commercio i prodotti opachi e la moda ha preso un’altra piega.

Sono comparsi i rossetti matte, così anche tutti gli altri trucchi, come gli eyeliner, gli ombretti e persino i fondotinta. Il finish opaco, poi, dona alla pelle un bellissimo effetto vellutato, quasi irreale. Oggi vedremo perché Natale è il momento giusto per indossare questo tipo di make up.

Tutto ciò che dobbiamo fare è procurarci un fondotinta opaco e un rossetto dello stesso tipo.

Iniziamo stendendo il primer sulla pelle in modo da uniformare la superficie. Ora possiamo stendere la base per coprire rossori e imperfezioni. Pian piano noteremo come la pelle ha un effetto particolare, vellutato e impalpabile.

Basta seguire questi due semplici suggerimenti e il make up natalizio sarà perfetto e impeccabile

Se vogliamo, possiamo delineare gli occhi e colorare le palpebre con i prodotti specifici, ma non è necessario.

Possiamo concludere, poi, con una passata di rossetto, solo dopo aver delineato le labbra con una matita dello stesso colore.

Se in casa non abbiamo un rossetto matte non ci resta che seguire questo consiglio. Stendiamo il nostro rossetto e poi con un batuffolo di cotone imbevuto di talco picchiettiamo la bocca. Le labbra assumeranno un’altra apparenza, l’effetto matte le rende subito più eleganti.

Il colore del rossetto deve essere di un rosso profondo, ma possiamo osare con colori inaspettati come il blu, il verde e addirittura il dorato. L’importante è abbinare il colore all’outfit.

Se a Natale vogliamo ricreare un effetto make up professionale, allora non ci resta che creare un trucco opaco: fondotinta per uniformare la pelle e rossetto intenso per risaltare le labbra. Probabilmente saremo le più belle della festa e tutti ci riempiranno di complimenti.

