Basta coi soliti involtini, ecco invece delle sfiziosissime zucchine con un filante ripieno di melanzane per lasciare a bocca aperta anche gli ospiti

L’estate offre una vasta gamma di verdure utilizzabili in tantissime ricette. Tra queste ci sono le melanzane e le zucchine, due degli ortaggi più amati in assoluto. Uno dei modi più semplici e sfiziosi di cucinarle è usarle per fare degli involtini, pronti in pochi minuti e senza neanche accendere il forno.

Con questa ricetta diremo però basta coi soliti involtini. Al loro posto, proponiamo delle buonissime zucchine ripiene con melanzane e mozzarella. Sono molto semplici da preparare e ci vuole meno di un’ora per farlo. Pertanto, vale la pena provarle almeno una volta, specialmente in presenza di ospiti. Il figurone è certamente garantito, siccome sono anche molto sceniche.

Ingredienti per 4 persone

4 zucchine tonde;

150 g di melanzana già pulita e, se necessario, spurgata per ridurne il sapore amaro;

120 g di mozzarella;

100 g di cipollotti;

basilico;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe;

1 spicchio di aglio.

Prima di tutto bisogna lavare le zucchine. In seguito, eliminarle la calotta e scavarle conservandone la polpa. Scottarle in acqua bollente e leggermente salata. Scolarle e metterle in una bacinella con acqua e ghiaccio. Quindi, asciugarne l’interno usando della semplice carta da cucina.

Ora bisogna cominciare a preparare le melanzane, che saranno parte del ripieno. Bisogna lavarle e tagliare i cubetti, per poi fare lo stesso col cipollotto. Far appassire quest’ultimo in padella assieme a un filo di olio e ad un pizzico di sale. Quindi, far rosolare anche la polpa delle zucchine all’interno di una padella, non dimenticandosi di salarla un po’. Infine, rosolare le melanzane assieme ad uno spicchio di aglio.

In una ciotola, mescolare la polpa delle zucchine, le melanzane e il cipollotto. Condirle con sale, olio extravergine di oliva, pepe e qualche foglia di basilico. Aggiungere la mozzarella tagliata a cubetti. Dunque, non resta che distribuire il ripieno in ciascuna delle 4 zucchine tonde precedentemente preparate e infornarle a 180° per circa 7-8 minuti.

Una volta pronte, non resterà che farle raffreddare e servirle in tavola.

