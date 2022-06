Probabilmente avremo già pianificato le ferie per l’imminente estate. Chi al mare, chi in montagna, chi con viaggi culturali, ognuno ha individuato i luoghi migliori dove trascorrere le sospirate vacanze. A volte, però, diventa difficile accontentare tutti. C’è chi vorrebbe fare solo vita di mare, sdraiato in spiaggia. Chi, invece, amerebbe stare in mezzo alla natura, magari in luoghi incontaminati e protetti. E c’è chi preferirebbe arricchire il proprio bagaglio culturale, visitando luoghi che sono ricchi di storia, anche molto lontana.

Potrebbe essere questa la scelta giusta per soddisfare le esigenze di tutti

Ecco, allora, che questo è il posto ideale per accontentare, nel giro di pochi chilometri, le esigenze di ogni componente della famiglia. Questo grazie alla nostra Italia, che è capace, in ogni luogo, di regalarci delle autentiche perle di bellezza. A volte imbattendoci in alcune località non solo insolite, ma conosciute da pochi.

Spendiamo poco per ammirare calette suggestive con panorami mozzafiato oppure aree archeologiche o oasi naturali puntando su questo luogo magico. Che si trova a un’ora e 10 minuti di aereo da Roma. Sono tre luoghi situati in provincia di Trapani e si possono raggiungere velocemente, dalla città, dove potremo alloggiare spendendo poco. Qui, a luglio, ad esempio, si trovano case vacanze a meno di 50 euro al giorno, dove potremo alloggiare con la famiglia. Basta prenotare su uno dei siti specializzati, che offrono, in rete, sempre delle offerte davvero interessanti. Da qui, possiamo raggiungere la prima tappa della nostra vacanza, ovvero il parco archeologico di Selinunte (Marinella). Una vera rarità, visto che è considerato il parco archeologico più grande d’Europa. Ci vogliono almeno 4 ore per visitarlo tutto con calma.

Spendiamo poco per ammirare calette suggestive con panorami mozzafiato, oasi naturali e aree archeologiche a un’ora da Roma

Cammineremo tra colonne e rovine di templi greci colossali, testimonianza di quando Selinunte, alleata di Cartagine, rivaleggiava con Segesta. Non solo i grandi templi, ma anche l’Acropoli e le Cave di Cusa. E, visitato il luogo, si può andare a fare il bagno nella vicina Marinella, frazione di Castelvetrano. Da Trapani ci si può dirigere nella Riserva dello Zingaro, che si può percorrere solo a piedi, lontano dal rumore del traffico. Si tratta di un’area naturale protetta, che non ha una strada litoranea. Ha un sentiero costiero che è il più frequentato dai visitatori.

È lungo 7 chilometri e collega Scopello a San Vito Lo Capo. Ci vogliono circa due ore per percorrerla tutta, attraversando il cuore della riserva, con la macchia a palma nana. Famoso anche per le sue calette, troveremo, nel cuore della Riserva dello Zingaro, Tonnarella dell’Uzzo, che è considerata una delle più belle calette d’Italia. Si paga per accedervi, ma lo spettacolo naturale che si presenta vale il prezzo di ogni biglietto. Fare il bagno qui è un’esperienza unica.

