Alcune melanzane hanno un gusto amaro. A tal punto da essere immangiabili. Il rimedio non è quello di buttalre. Infatti, c’è un modo per eliminare l’amaro dalle melanzane utilizzando il latte. Non è l’unico, dal momento in cui una soluzione alternativa, ma che richiede più tempo, è quella di eliminare i semi presenti nella loro polpa eliminando la parte centrale interna dell’ortaggio, prestando attenzione a non danneggiare la polpa. Si consiglia di farlo subito prima della cottura, onde evitare che si scuriscano. Un altro rimedio è quello di affettarle e lasciarle in una ciotola con acqua e sale per un’ora di tempo, per poi sciacquarle e cuocerle. Anche questo metodo, però, richiede più tempo di quello che proporremo oggi.

Come eliminare l’amaro dalle melanzane con il latte

Il primo passaggio da seguire è tagliare e sbucciare le melanzane e disporle all’interno di un contenitore colmo di latte. Quindi, lasciarle stare al suo interno per almeno mezz’ora. Al termine di questo lasso di tempo, estrarle dal latte, sciacquarle, asciugarle e procedere alla cottura. In questo modo, le melanzane cuoceranno anche più in fretta e occorrerà utilizzare meno olio. Utilizzare questo metodo permetterà non solo di renderle più dolci, ma anche più cremose nel giro di un brevissimo lasso di tempo e con il minimo della fatica. Se non si ha a disposizione del latte, utilizzare la farina. Nello stesso lasso di tempo, e cioè mezz’ora, si otterrà lo stesso risultato, eccetto per la maggiore cremosità delle melanzane. Al termine del procedimento, sciacquarle con acqua fredda e procedere a cucinarle.

Le melanzane non sono l’unica verdura che può risultare troppo amara. Proprio per questo, abbiamo stilato una piccola guida riguardante una vasta gamma di verdure: dalle zucchine, alla cicoria all’indivia. Nell’articolo citato si troveranno dei semplici rimedi per eliminare l’amaro dalle verdure citate e molte altre ancora.