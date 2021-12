Con le imminenti festività tutti noi cominciamo a fantasticare sulle leccornie da degustare fra la Vigilia e l’Epifania. Se si ha voglia di provare qualcosa di nuovo, sempre a base di pesce, oggi abbiamo da proporre una fantastica ricetta da provare per un pranzo o una cena in famiglia. Per questo da ora in poi possiamo dire basta alle solite ricette, ecco un piatto semplice e stratosferico con cui imbandire le nostre tavole a Natale. Vediamo insieme come portare in tavola un fumante piatto di deliziosi spaghetti alla chitarra con ricotta e gamberoni all’aroma di arancia.

Gli ingredienti necessari per circa 4 persone

400 grammi di spaghetti alla chitarra;

250 grammi di ricotta preferibilmente vaccina;

16 gamberoni freschi;

1 spicchio d’aglio di medie dimensioni;

bezzo bicchiere di Cognac;

1 arancia rossa intera da cui estrarre il succo;

16 fili di erba cipollina;

olio extravergine d’oliva quanto basta;

sale quanto basta;

pepe quanto basta.

Prima di tutto è necessario lavare l’erba cipollina e poi tagliarla a rondelle. In seguito, prendere la ricotta nella quantità indicata e metterla in una ciotola. Versare al suo interno l’erba cipollina e amalgamare bene il tutto, aggiungendo sale e pepe. Tagliare a metà un’arancia rossa e spremerne il contenuto.

Ma ricordiamoci che è un peccato buttare via le arance spremute perché possono farci risparmiare molti soldi e valgono oro per la salute. Si può anche poi grattugiarne la buccia. Infatti tutti fanno un grosso errore a buttarla, questa buccia infatti è un pozzo di vitamina C e potrebbe contrastare il cancro. Poi filtriamo il succo con un colino a maglie strette e uniamolo alla ricotta.

Lavare i gamberoni e rimuoverne le parti di scarto. Metterli a saltare in padella con un filo d’olio extravergine d’oliva e con uno spicchio d’aglio mondato. Poi sfumarli con un velo di cognac. Lasciare cuocere fino a quando l’alcolico non sarà evaporato. Prendere poi una pentola e mettere a bollire dell’acqua. Al bollore buttare gli spaghetti e attendere il tempo indicato sulla confezione. Scolare al dente, buttarli in padella e mantecare con i crostacei e con la loro cremina. Aggiungere poi a fuoco spento la ricotta e servire in tavola.

