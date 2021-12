Arriva Natale e le truffe aumentano esponenzialmente. In questo periodo, in particolare, siamo tutti impegnati con gli ultimi acquisti, per trovare i regali più belli per i nostri cari.

Ciò ci rende molto più esposti ad eventuali truffe messe in atto da persone senza scrupoli. Dopo aver prosciugato molti conti correnti con questa truffa informatica, i malintenzionati hanno spostato la loro attenzione su un altro settore.

Questa truffa, infatti, coinvolge soprattutto chi fa acquisti online. Chi di noi, al giorno d’oggi, non ha acquistato almeno una volta nella vita un prodotto online? Praticamente chiunque e, proprio questo, infatti, potrebbe esporci a rischi non indifferenti.

Chi acquista online, di solito, riceve un SMS dopo aver effettuato il pagamento. Proprio questo è il messaggio a cui dobbiamo fare moltissima attenzione, perché potrebbe costarci davvero caro.

Brutte notizie per chi clicca su questo SMS truffa che molti stanno ricevendo sul proprio cellulare

Da diverso tempo, ormai, la tecnologia ha catturato l’interesse di molti truffatori. Se prima i ladri rapinavano in casa, oggi il furto passa attraverso cellulari e pc.

A tal proposito, abbiamo già descritto la truffa ai danni dei possessori di Netflix, per cui il colosso di streaming USA ha già messo in allarme i suoi clienti.

Una truffa che ha modalità simili è quella che riguarda gli acquisti online. Molte persone, infatti, si sono viste recapitare sul cellulare il seguente messaggio “Hai 1 pacco in giacenza. Si prega di seguire le istruzioni per riceverlo”.

Attenzione a ciò che c’è scritto

In questo messaggio è presente un link, che rimanda ad un sito simile a quelli utilizzati per le consegne. A questo punto, i malcapitati leggeranno che il pacco è in sospeso per il mancato pagamento delle spese di spedizione. E le tasse doganali ammonteranno ad una cifra irrisoria, ovvero 2 euro.

Per pagare, verrà dunque richiesto l’inserimento del codice della propria carta. Il problema, però, è che in questo modo i truffatori avranno accesso a dati e codici di carte di credito delle povere vittime. Ecco perché ci sono brutte notizie per chi clicca su questo SMS truffa che molti stanno ricevendo sul proprio cellulare.

Le avvertenze della Polizia Postale

I funzionari della Polizia Postale, dunque, mettono in allerta i cittadini e sottolineano che l’unico modo per difendersi da queste truffe è bloccare le carte.

Facciamo attenzione, dunque, perché in questo periodo le truffe di questo tipo aumentano esponenzialmente.