Quanto è fastidioso vedere che, dopo aver speso tempo ed energie, i nostri specchi sono ancora pieni di aloni? Tantissimo, anche perché lo specchio rivela ogni minimo difetto.

Il problema, infatti, è che spesso gli specchi sono posizionati sotto o nelle vicinanze di una lampada e questo causa ciò che tutti immaginiamo. Accade, cioè, che si vedano tutte le ditate, gli aloni, la polvere presenti sulla sua superficie.

A volte, però, lo scarso risultato finale è causato anche dai prodotti che utilizziamo. Non sempre i detergenti in commercio sono i migliori per le pulizie di casa. Ecco perché abbiamo pensato a un ottimo detergente fai da te, davvero potente e da preparare comodamente a casa. Ci serviranno solo 4 ingredienti che molti di noi hanno già normalmente in casa. Scopriamo come prepararlo.

Per ottenere specchi puliti e senza aloni in 5 minuti basta solo questo super detergente fai da te

Avere sempre vetri e specchi puliti in casa non è per niente facile. Se i vetri in questione fossero quelli del box doccia, poi, la situazione sarebbe ancora più critica.

L’azione dell’acqua e del calcare, infatti, crea tante piccole macchie davvero difficili da eliminare. Fortunatamente, però, ecco come pulire perfettamente i vetri del box doccia con questo detergente fai da te pronto in 5 minuti.

Per quanto riguarda, invece, gli specchi di casa, la soluzione è ancora più semplice. In sostanza ci serviranno solo 4 ingredienti, ovvero: acqua tiepida, alcool, detersivo per piatti e aceto bianco.

Ecco come preparare questo detergente naturale e molto efficace

Basterà utilizzare 50 ml di aceto, 50 ml di alcol, 1 cucchiaio di detersivo per piatti e 2 bicchieri d’acqua tiepida. Misceliamo il tutto e otterremo così una soluzione davvero potente per eliminare tutto lo sporco presente sugli specchi. Questa miscela è ottima anche per eliminare lo sporco più resistente.

Bastano poche e semplici mosse

Versiamo il tutto in un nebulizzatore spray, agitiamo ancora una volta fino a quando la soluzione sarà omogenea. Spruzziamo, quindi, un po’ di prodotto sugli specchi da pulire e strofiniamo con un panno in cotone. Alla fine asciughiamo il tutto con un panno asciutto di microfibra.

Noteremo immediatamente una brillantezza senza imperfezioni, che ci renderà davvero soddisfatti del risultato. Ecco perché per ottenere specchi puliti e senza aloni in 5 minuti basta solo questo super detergente fai da te.