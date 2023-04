Basta alla carbonara con la ricetta originale: proviamo le varianti dei 2 chef più stellati d’Italia!

La carbonara è uno dei piatti della cucina italiana più imitati nel Mondo. E ognuno di noi conosce la ricetta base. Ma è il momento di provare qualcosa di davvero innovativo. Ad esempio le versioni della carbonara dei due cuochi italiani con più stelle Michelin.

La cucina italiana continua a mietere successi e riconoscimenti in tutto il pianeta. Lo scorso anno lo chef Enrico Bartolini ha conquistato la 12esima stella Michelin e adesso è secondo nel Mondo dietro alla leggenda Alain Ducasse. Nel frattempo Antonino Cannavacciuolo si è preso la sesta e la settima stella. E c’è una cosa che accomuna questi due geni della cucina: la capacità di dare nuova linfa ai tradizionali piatti italiani. Oggi scopriremo un esempio in tal senso che riguarda la nostra amatissima carbonara. È il momento di dire basta alla carbonara con la ricetta originale. Impariamo le due varianti di Bartolini e Cannavacciuolo e tutti vorranno venire a cena da noi.

La carbonara di verdure di Enrico Bartolini, lo chef più stellato d’Italia

Tutti i nutrizionisti e gli esperti di alimentazione consigliano di inserire le verdure nella dieta quotidiana. Con le verdure possiamo preparare primi piatti facili e veloci. Ma anche veri capolavori come la carbonara vegetariana che ha reso famoso Chef Bartolini. La prima particolarità di questo piatto è che non prevede l’uso della pasta. La sostituiremo invece con gli steli di una pianta di zucchine tagliati a forma di penna.

A queste aggiungeremo un peperone tagliato a pezzetti e mischiato con la salsa di soia. Sarà il nostro guanciale vegetariano. Per condire il piatto ci serviranno una crema di pecorino e una salsa alle uova. L’ultimo tocco di classe saranno delle sfere di cetriolo da aggiungere tiepide al momento di servire.

Quella di mare: il primo piatto che ha portato Cannavacciuolo al top

Antonino Cannavacciuolo è il mago del risotto cremoso. Ma non solo. Una delle sue ricette più famose è quella della carbonara di pesce. Prepararla anche a casa nostra è davvero semplice. Ci basterà sostituire il guanciale con cozze, vongole veraci, gamberi e calamari. Cotti alla perfezione i molluschi in una padella con cipolla e sedano il procedimento sarà lo stesso della carbonara tradizionale. Scegliamo i bucatini come pasta, prepariamo la crema di uovo con pepe, prezzemolo e sale e il gioco è fatto.

Basta alla carbonara con la ricetta originale: le altre possibili varianti

Le possibili varianti della carbonara da provare almeno una volta nella vita non finiscono qui. Possiamo ad esempio puntare ancora sul pesce ma sostituire il tonno ai molluschi. Oppure togliere il guanciale e mettere al suo posto l’accoppiata speck+porcini. Per i palati più esigenti, infine, c’è la sfiziosissima carbonara al tartufo. Il procedimento di preparazione è quello della versione classica ma l’accoppiamento fra uovo e tartufo promette di far impazzire le papille gustative.