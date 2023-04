Da dove arriva l’acqua minerale dei discount: prezzo basso signfica bassa qualità?

Molti italiani non bevono acqua del rubinetto ma la comprano nei market. Le marche più famose costano e la spesa mensile sale abbondantemente se pensiamo che dovremmo bere 1,5 litri e fino a 2 litri al giorno. Eppure potremmo risparmiare ricorrendo ai discount. La qualità lascia senza parole.

C’è differenza tra l’acqua imbottigliata venduta nei grandi market e quella nei discount? La risposta potrebbe davvero stupirci. L’acqua che solitamente ricerchiamo è leggera e ha pochi residui, quella che compriamo nei grandi market rientra nei parametri richiesti dalla CE. Uliveto, Rocchetta, Lauretana sono tra le preferite degli italiani. Ma dobbiamo sapere che la qualità dell’acqua che possiamo comprare nei discount non è per niente inferiore nè in qualità, nè per i parametri. E questo sicuramente ci rassicurerà.

L’acqua che compriamo all’Eurospin, cioè la Blues, arriva dalla fonte Rebruant che si trova sulle alpi cuneesi a 1.950 metri di altezza. L’azienda si chiama Fonti di Vinadio. I residui dell’acqua Blues sono inferiori a 50 mg per litro e precisamente 22 mg per litro. L’acqua Blues costa 0,25 euro per singola bottiglia da 1,5 litri. Il rapporto qualità prezzo è molto elevato. Dalle fonti di Vinadio sgorga anche l’acqua Sant’Anna che secondo alcune classifiche è considerata tra le migliori acque minerali d’Italia.

Acqua con filiera controllata

Da dove arriva l’acqua minerale dei discount? Spesso dallo stesso posto da cui arriva l’acqua che viene imbottigliata con marchi prestigiosi che costano di più. In ogni caso la qualità non si discute, le differenze sono minime. Alla Lidl troviamo in vendita l’acqua Saguaro che in realtà è la stessa acqua minerale Don Carlo imbottigliata a Contursi Terme dalla società Sorgenti Bianco Terme di Courmayer. I residui fissi dell’acqua Saguaro sono bassi, l’acqua è molto leggera e iposodica. Il prezzo è di 0,26 euro per singola bottiglia da 1,5 litri.

Al Todis troviamo l’acqua Clivia che sgorga ai piedi di Gubbio. La filiera è controllata direttamente da Todis che ha un’esperienza certificata nel settore. Anche l’acqua è certificata, povera di sodio, aiuta la digestione e l’assimilazione del calcio. Todis rappresenta un esempio di come i prodotti discount possono offrire rapporti qualità prezzo impareggiabili.

Da dove arriva l’acqua minerale dei discount? Anche dalla Sardegna

Nelle catene In’s troviamo il marchio Guizza. Acqua, aranciata, gazzosa e tè del marchio Guizza vengono dalla più conosciuta San Benedetto. Il residuo fisso sarebbe 291 mg per litro e il prezzo è di 0,15 euro per bottiglia. Le fonti si trovano nel cuore delle Alpi piemontesi e la certificazione parla di acqua microbiologicamente pura.

L’acqua Viviland che troviamo nelle catene MD Market è prodotta da Gran Guizza spa quindi sempre dalla famiglia San Benedetto. È curioso notare come le grandi marche imbottiglino per diverse catene con nomi diversi. L’acqua Conad prodotta in Sardegna grazie alle Fonti Zinnigas di Siliqua è la stessa che ha il marchio Levia, che è commercializzato in diverse catene di supermercati. L’acqua leggermente effervescente Conad è prodotta da Gaudianello. La qualità media è molto alta con picchi di autentica eccellenza.