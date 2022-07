Le cozze sono uno dei molluschi più amati dell’estate, quando sono fresche e polpose. Nulla di strano, quindi, se diventano spesso le protagoniste di gustosi piatti a base di pesce.

Generalmente, siamo abituati a mangiare le cozze da sole, in guazzetto oppure in una bella pasta al sugo. In realtà, però, questo mitile si presta a un gran numero di preparazioni, basta sapergli abbinare gli ingredienti giusti.

Cosa possiamo abbinare alle cozze e come cucinarle per mangiare piatti di pesce gustosissimi

Partiamo dagli ingredienti che generalmente vengono associati alle cozze nelle ricette classiche. Ad esempio, ci sarà capitato di sentir parlare dell’impepata di cozze. Proprio le spezie, infatti, possono complementare alla perfezione questo mollusco. Un altro esempio potrebbe essere il peperoncino, ma ci sono anche erbe e altri sapori, come il classico prezzemolo, ma anche la menta o la scorza di limone.

Ovviamente, poi, le cozze si combinano alla perfezione con le salse al pomodoro, ma forse non abbiamo mai pensato di aggiungere della carne. Non parliamo certo di costolette di maiale, ma qualche tocco di pancetta o guanciale nel sugo di cozze potrebbe condire la pasta in modo sublime.

Potremmo poi associare alle cozze altri molluschi o anche il polpo. In questo modo ci troveremo nel piatto anche un’insalata di mare, che possiamo elevare anche con qualche verdura, come ad esempio i peperoni.

E se invece le mischiassimo con l’uovo?

Potremmo creare una gustosa frittata o delle frittelle. In effetti, anche le cozze fritte da sole sono una vera delizia per il palato. Non ci resta che rinfrescarlo con una salsa con maionese e lime.

C’è poi un ingrediente che viene spesso associato alle cozze in Sardegna, anche se poco utilizzato in quasi tutto il resto del Paese. Stiamo parlando della bottarga, uova di muggine essiccate. Basterà una manciata di questa polvere per dare al piatto un profondo gusto di mare.

Infine, se le cozze sono molto fresche e ben certificate, possiamo anche mangiarle crude, magari insieme a qualche pezzo di frutta fresca e un bel vino bianco.

Ecco quindi cosa possiamo abbinare alle cozze per realizzare un piatto di pesce indimenticabile. Non ci resta che imparare come pulire o aprire le cozze sia prima che dopo la cottura.

