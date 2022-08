Le faccende domestiche sono una questione gravosa. Sono noiose, faticose e ci vuole molto tempo per eseguirle. Inoltre, i prodotti per la pulizia della casa sono spesso piuttosto costosi. In questo articolo andremo a dare alcuni suggerimenti per agevolare una delle mansioni domestiche più pesanti: la pulizia dei vetri. I vetri delle finestre si sporcano di continuo. All’esterno, sono in balia di pioggia, polvere e smog. All’interno, oltre alla polvere, dobbiamo considerare anche la condensa e l’umidità che si creano in casa, ad esempio quando si cucina o ci si lava.

Senza poi dimenticare impronte e ditate, che sono all’ordine del giorno se in casa ci sono bambini. Oltre ai vetri di finestre e portefinestre, ci sono anche quelli del box doccia che, come grande nemico, hanno anche il calcare, per fortuna facilmente rimovibile con sistemi economici e alla portata di tutti. Nelle prossime righe andremo a vedere una soluzione utile e valida sia per i vetri delle finestre che per quelli della doccia.

Pulire vetri e box doccia senza aloni con un detergente naturale e 5 astuzie

Molte persone lavano i vetri con l’alcool o l’ammoniaca. Stiamo invece per spiegare come preparare un detergente ecologico fai da te. Dovremo avere a disposizione:

350 ml di acqua;

1 cucchiaio di borotalco;

350 ml di aceto di vino bianco.

Preparazione

Versare l’acqua in una brocca e aggiungere il borotalco poco per volta in modo che si sciolga. Travasare la soluzione ottenuta in uno spruzzino. Chiuderlo e agitarlo in maniera energica. Quindi, unire anche l’aceto. Il mix di questi ingredienti è davvero incredibile. L’aceto bianco, oltre ad essere un ottimo igienizzante, ha anche potere smacchiante e lucidante. Dal canto suo, invece, il borotalco è un ottimo assorbente.

Questo detergente è ideale per la pulizia di tutti i vetri di casa, compresi quelli del bagno e della doccia. Per utilizzarlo al meglio, basta spruzzarne una quantità generosa su tutto il vetro da trattare, insistendo sulle zone in cui ci sono macchie, aloni e tracce di calcare. Aspettare qualche minuto in modo che agisca e poi passare sui vetri un panno morbido, meglio se in microfibra. In caso di sporco ostinato, ripetere l’operazione fino ad ottenere il risultato voluto.

Altri 5 utili consigli

Al posto di un panno comune, possiamo utilizzare i fogli di quotidiano. L’inchiostro, infatti, riesce ad assorbire tutto lo sporco e, inoltre, rimuove anche gli aloni. In ogni caso, pulire i vetri eseguendo dei movimenti circolari. Nel fare le pulizie di casa ci vuole una certa logica. Prima di lavare i vetri, è bene spostare tutti gli oggetti che ci sono attorno: cornici, peluche e suppellettili vari. Inoltre, è fondamentale lavare prima il pavimento. Così facendo, la polvere presente a terra si alza e va a depositarsi sul vetro.

Nel momento in cui andremo a pulire i vetri, elimineremo la polvere in maniera definitiva. Infine, sarà banale ricordarlo ma, in concomitanza con la pulizia dei vetri, è bene procedere con il lavaggio anche delle tende. Ecco quindi cosa usare e come procedere per pulire vetri e box doccia senza aloni e senza fatica.

