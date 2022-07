La cucina è un ambiente in cui la nostra creatività si può sbizzarrire a più non posso. Infatti, non siamo costretti a seguire sempre le stesse ricette. Con un po’ di intuito e qualche dritta, possiamo portare i nostri piatti a un altro livello, anche utilizzando gli ingredienti più semplici.

Prendiamo, ad esempio, le patate, un tubero alla base di un gran numero di piatti tradizionali e non solo. Basti pensare a quanto è facile preparare delle patate al forno, ma anche a quanto siano gustose con la semplice aggiunta di olio e sale. In realtà, però, basterebbero poche altre spezie facilmente reperibili per fare la differenza. In questo modo potremo anche educare il nostro palato a gusti diversi, riuscendo a espandere la nostra conoscenza in cucina.

Quindi, la prossima volta che ci troveremo al reparto spezie, prendiamo curry e peperoncino e prepariamoci a una cena davvero succulenta.

Ingredienti

600 gr di patate;

2 cipolle rosse;

3 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 dado vegetale;

½ bicchiere d’acqua;

peperoncino;

1 cucchiaino di curry;

sale.

Cosa cucinare grazie a una ricetta semplice e veloce a base di patate

Innanzitutto, è importante scegliere delle patate di qualità e che rispondano ai nostri gusti. Infatti, alcuni potrebbero preferirle più consistenti e farebbero quindi meglio ad acquistare quelle rosse.

Dopodiché, dobbiamo decidere se sbucciarle o meno. Ricordiamoci comunque che la buccia è assolutamente commestibile oltre a essere buona. Non dovremo fare altro che lavarla accuratamente per rimuovere ogni residuo di terra.

Tagliamo le patate a cubetti e facciamo lo stesso con la cipolla. Mettiamo quest’ultima in una padella insieme all’olio, sino a farla imbiondire. Poi, aggiungiamo anche le patate, facendole insaporire per pochi minuti. Ora versiamo in padella anche l’acqua insieme al dado scelto.

Facciamo in modo che si sciolga e poi chiudiamo con il coperchio.

Dopo 5 minuti è arrivato il momento di aggiungere le spezie. Mettiamo quindi un cucchiaino di curry e del peperoncino a piacere. Mescoliamo e continuiamo la cottura per circa altri 10 minuti.

Quando l’acqua sarà asciutta, controlliamo la cottura delle patate. Probabilmente saranno pronte per essere gustate, possiamo quindi farlo subito o conservarle in frigo per massimo 2 giorni.

Ecco, quindi, cosa cucinare stasera grazie a questa ricetta gustosa e facile da realizzare. In alternativa, possiamo sempre spendere poco cucinando una lasagna nuova e deliziosa, perfetta per i pranzi in famiglia.

