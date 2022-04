Pasqua e Pasquetta sono ormai passate da qualche giorno. Saranno in molti, però, ad avere ancora per casa qualche colomba e qualche uovo di cioccolato. In queste occasioni, sono prodotti tradizionali che, oltre ad acquistare direttamente, si ricevono anche come regalo da amici e parenti. Tutti gli anni, poi, è sempre la stessa storia. È praticamente impossibile riuscire a consumare questi prodotti dolciari durante i giorni di festa. In genere, si è poi costretti a consumarli poco per volta nelle settimane successive. Dopo qualche giorno, la classica fetta di colomba a colazione può venire a noia. Con un po’ di fantasia, la si può riciclare per realizzare altri dolci, ad esempio, come base per un bel tiramisù al posto dei classici savoiardi.

Per quanto riguarda il cioccolato, lo possiamo fondere o usare a scaglie in tanti impasti di torte e biscotti. Fondente o al latte, è perfetto ad esempio per preparare questo dolce leggero con la ricotta. Oltre alle materie prima, non dobbiamo poi dimenticare che tutti questi prodotti vengono venduti in apposite confezioni che, immancabilmente, diventano un rifiuto da gettare nell’immondizia.

Come più volte abbiamo avuto modo di mostrare, con il riciclo creativo è possibile dare una “seconda vita” a moltissimi oggetti. Così facendo, risparmieremo soldi e daremo una mano all’ambiente. Ricordiamo ad esempio come trasformare i classici vassoi di paste e pasticcini. Nel presente articolo prenderemo in considerazione le scatole di cartone delle colombe, che sono anche piuttosto ingombranti. Nelle prossime righe andremo quindi a vedere come poterle riutilizzare anziché buttarle nel cassonetto dell’immondizia.

Mai buttare le scatole di cartone della colomba perché con il riciclo creativo diventano utilissime in casa e giardino

Prendiamo la nostra scatola di colomba ed eliminiamo le 4 alette del lato superiore (quelle dove si trova il cordino che funge da manico). Avremo quindi un contenitore a forma di parallelepipedo. A questo punto, dovremo dedicarci alla decorazione. Per prima cosa, rivestiamo tutto l’esterno della scatola con fogli di giornale, incollandoli con della colla liquida. Una volta preparata questa base, dipingiamo e creiamo delle decorazioni secondo il nostro gusto personale. I soggetti da riprodurre sono ovviamente a libera scelta. Possiamo utilizzare tempere, acquarelli e pennarelli. In alternativa, possiamo anche creare una sorta di mosaico colorato incollando vari pezzi di carta colorata.

Alla fine, avremo ottenuto un comodo contenitore dove riporre tutto ciò che desideriamo. Sistemato in un angolo del salotto, possiamo riporvi riviste e giornali. Chi ha l’hobby della maglia, potrebbe sistemarvi ferri da lavoro e gomitoli di lana. Gli amanti del giardinaggio potrebbero decorare la scatola con motivi vegetali e floreali. Ed utilizzarla poi per riporvi semi, guanti da lavoro, flaconi di fertilizzante, zappette e altri piccoli utensili per lavorare la terra. E così via… Basta solo liberare la fantasia e guardarsi attorno, per decidere cosa c’è da mettere in ordine. Ecco, quindi, perché non dovremmo mai buttare le scatole di cartone della colomba.

Il tocco finale

Infine, per completare l’opera, potremmo anche aggiungere un paio di manici. Basterà creare un paio di fori su ogni lato ed inserirvi dei nastrini di raso, uno spago, un cordoncino… I materiali a disposizioni sono tanti. La scelta dipenderà soprattutto dallo stile che abbiamo voluto dare al nostro utile contenitore.

