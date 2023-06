Basilico nel sugo di pomodoro: quando aggiungerlo? Se hai sempre questo dubbio, segui i consigli di Benedetta Parodi!

Il basilico è una delle erbe aromatiche più amate e la sua abbinata al pomodoro è un grande classico della cucina italiana. Per sfruttare al meglio le sue proprietà organolettiche, c’è un momento ben preciso in cui il basilico si deve aggiungere al sugo. Leggi per scoprire qual è. Magari hai sempre sbagliato!

Si fa presto a dire pasta al sugo. In realtà, però, i piatti più semplici sono quelli che spesso richiedono più competenze e maestria. Il sugo di pomodoro, per essere davvero buono, non deve essere troppo acido e neppure dolciastro. Inoltre, va insaporito con qualche erba aromatica. Oltre a origano, timo e prezzemolo, di certo, l’accoppiata più comunemente utilizzata e molto apprezzata è quella con il basilico.

Ognuno ha la sua ricetta per il sugo di pomodoro

Per fare il sugo, c’è chi usa la passata di pomodoro, chi i pelati e chi preferisce i pomodori freschi. Per quanto poi riguarda il basilico nel sugo di pomodoro: quando aggiungerlo? Anche in questo caso, ci sono tante teorie e scuole di pensiero. C’è chi inserisce le verdi foglioline già a inizio cottura. Chi lo mette addirittura fresco sul piatto, una volta impiattata la pasta. Chi ancora lo inserisce nel sugo verso metà cottura. Ed infine, chi lo aggiunge a fine cottura, a fuoco spento.

Ma qual è la pratica più corretta per mantenere inalterati gusto e profumo di quest’erba aromatica? Facciamoci aiutare da un’esperta ai fornelli. Stiamo infatti per svelarvi cosa fa Benedetta Parodi, giornalista e conduttrice televisiva nota per la conduzione di trasmissioni sulla cucina come “I menù di Benedetta” e “Bake Off Italia”.

Basilico nel sugo di pomodoro: quando aggiungerlo?

Per la preparazione del sugo di pomodoro, Benedetta fa il classico soffritto di cipolla, sedano e carote e poi utilizza i pelati. Dopodiché, per sfruttare l’aroma naturale del basilico e godere del suo fresco profumo, il basilico lo aggiunge nel sugo a fine cottura, appena prima di servire il piatto. Mettere le foglie di basilico nel sugo per tutta la durata della cottura della salsa, invece, è un grave errore. Infatti, se sottoposto ad alte temperature e per lungo tempo, il basilico perde la sua inconfondibile freschezza e assume anzi un sapore amarognolo.

Inoltre, sarà bene sapere che le foglie di basilico vanno staccate con delicatezza con le mani, scegliendo quelle che crescono nella parte più in alto della pianta. Dopodiché, le foglie di basilico vanno aggiunte nel sugo o sparse sulla pietanza scelta, spezzettandole con le mani. Così facendo, l’erba aromatica rilascerà in maniera corretta i suoi oli essenziali. Assolutamente sbagliato invece usare forbici e coltelli per maneggiare le foglie di basilico. A causa del contatto con le lame, infatti, le foglie tendono ad ossidarsi molto rapidamente, assumendo di conseguenza un brutto colore scuro.