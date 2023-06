Isola dei Famosi, non aspettare il 12 giugno per conoscere l’eliminato. Le stelle hanno già deciso (spoiler) chi uscirà

Mancano solo due puntate alla fine dell’Isola dei Famosi e diminuisce il numero dei concorrenti rimasti sull’isola. Nell’ultima puntata, Fabio Ricci dei Jalisse è stato eliminato. Ora, al televoto, ci sono Helena e Gian Maria. Chi dovrà lasciare, con una settimana di anticipo l’isola? Senza aspettare il 12 giugno, ecco cosa dicono le stelle.

Puntata ricca di tensione quella che abbiamo visto, lunedì scorso, all'Isola dei Famosi. In un primo momento, sembrava che Nathaly avesse perso la sfida contro Fabio Ricci dei Jalisse. Infatti, ha dovuto raggiungere l'ultima spiaggia, all'insaputa degli altri concorrenti. Poi, però, lo stesso Fabio dei Jalisse si è ritrovato con lei sulla stessa spiaggia e il televoto ha confermato la previsione delle stelle. Infatti, l'oroscopo cinese aveva profetizzato l'eliminazione dal gioco di Fabio. E, alla fine, così è stato.

Sono questi due i concorrenti finiti in nomination all’Isola dei Famosi

Come gli spettatori sanno, mancano ormai solo due puntate alla fine del reality dell’Isola dei Famosi. Lunedì 12 ci sarà un concorrente che sarà eliminato. Il che non vuol dire che, a sorpresa, ne escano anche altri. E poi, il 19 giugno, gran finale per sapere il vincitore.

Veniamo alla prossima puntata. Sono finiti in nomination due concorrenti. Ovvero, Helena Prestes e Gian Maria Sainato.

Sono queste le date di nascita dei due nominati e il loro segno zodiacale

Se vuoi sapere chi sarà eliminato dal reality Isola dei Famosi, non aspettare il 12 giugno, infatti l’oroscopo potrebbe svelarlo in anticipo. Vediamo le date di nascita dei due in nomination.

La modella Helena Prestes è nata a San Paolo, in Brasile, il 16 luglio 1990. Questo vuol dire che lei è del Cancro. Il suo rivale, invece, Gian Maria Sainato, che è un modello, è nato il 17 gennaio 1995, in quel di Sapri (Salerno). Lui è del Capricorno. Vediamo l’oroscopo di lunedì di questi due segni.

Isola dei Famosi, non aspettare il 12 giugno perché l’eliminato è stato già deciso dall’oroscopo

Ebbene, sarà veramente difficile, per le stelle, prevedere chi dei due uscirà. Per il Capricorno, infatti, si annuncia una settimana, la prossima, particolarmente fortunata, con emozioni positive. E il Cancro? Venere darà una forte mano al segno e, parte le giornate centrali della settimana, saranno giorni favorevoli.

Quindi, i due segni partono decisamente alla pari. Le stelle non fanno preferenze e saranno le scelte del pubblico, mai come in questo caso, a decidere la loro sorte. Da questo punto di vista, i sondaggi sono tutti dalla parte di Helena. Che dovrebbe essere quella che non sarà eliminata.