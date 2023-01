Spaghetti, penne, fusilli o maccheroni? Ecco i sughi e i condimenti perfetti per ogni formato di pasta. Parola di chef!

La scelta del formato di pasta non è mera questione estetica; da esso dipende anche la buona riuscita di un piatto in base al condimento da abbinare. Scopriamo insieme le accoppiate migliori.

Ogni giorno, tutti portiamo in tavola un piatto di pasta. Condita con un sughetto semplice e gustoso, è la soluzione ideale per la pausa pranzo. Si fa presto a dire pasta. Ma al supermercato, troviamo interi scaffali ricolmi di varie tipologie e formati. Tra tanta varietà, quale scegliere? Spaghetti, penne, fusilli o maccheroni? Facciamo un po’ di chiarezza.

Pasta lunga

I classici spaghetti sono un formato estremamente versatile. Vanno bene sia con un semplice sugo di pomodoro fresco che con sughi di pesce, ragù, e l’intramontabile aglio, olio e peperoncino. A differenza degli spaghetti, le linguine rilasciano più amido, producendo così un lieve effetto ‘cremoso’, ideale per una perfetta mantecatura. Per questo, sono ottime con vongole, cozze e frutti di mare. Con il pesce sono indicate anche le bavette, da condire anche col pesto. I bucatini sono perfetti per sughi corposi come l’amatriciana, la grigia e pomodoro e formaggi. Tagliatelle e fettuccine sono ottime con ragù e sughi di carne. Gli ziti, infine, vanno spezzati e conditi con sughi di carne o il classico ragù alla napoletana. Indipendentemente dal formato, la pasta lunga non va mai spezzata!

Quali condimenti scegliere per la pasta liscia

La superficie liscia non trattiene bene il condimento. Per tal motivo, con penne e mezze penne lisce, sono consigliati i sughi con ingredienti a pezzetti, di pesce o verdure. Eccezioni sono le penne lisce all’arrabbiata e allo zafferano. I ditali lisci sono perfetti per pasta e fagioli e pasta e ceci .

Spaghetti, penne, fusilli o maccheroni? Concentriamoci sui numerosissimi tipi di pasta corta

La categoria della pasta corta è amplissima e molto variegata. I maccheroncini stanno benissimo col ragù, mentre fusilli e farfalle con la ricotta. Mezze penne, sedanini e mezze maniche rigate sono ideali per un semplice sugo di pomodoro fresco e anche in bianco. La tradizione vuole i rigatoni alla carbonara. Per un ottimo risultato finale, mantecarli a freddo. Questo formato si sposa bene anche con sughi corposi a base di carne e ragù di salsiccia o verdure. Conchiglie e orecchiette sono indicate per i sughi ricchi. Anche i paccheri vogliono sughi consistenti, soprattutto a base di pesce o verdure.

Come condire la pasta ripiena

Il condimento di ravioli, tortelli, tortellini e agnolotti dipende molto dal loro ripieno. Per i tortellini di carne o al prosciutto si usa spesso la panna, magari arricchita con piselli e cubetti di prosciutto cotto. In alternativa, va benissimo il semplice sugo di pomodoro. I delicati tortelli con ripieno di ricotta e spinaci sono esaltati da un semplice condimento a base di burro fuso e salvia.

Qualche idea per condire le lasagne al posto del solito ragù

Fresca o secca, la pasta di lasagne e cannelloni è ruvida. Trattiene quindi bene il condimento. Le lasagne sono una portata molto versatile. Oltre al classico ragù alla bolognese, le possiamo quindi condire anche con: