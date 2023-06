Palestra e allenamento per un fisico perfetto: risultato garantito con gli stessi sport praticati da Emma Stone

Palestra e allenamento per un fisico perfetto come Emma Stone-Dal profilo Instagram emmastone

Se vuoi tenerti in forma e mostrare un fisico invidiabile, praticare sport è certamente la mossa giusta. Ma quali sono quelli che ti permettono di ottenere il miglior risultato? Prova a praticare le stesse attività che segue regolarmente l’attrice Emma Stone.

Emma Stone è la bella, giovane e famosa attrice interprete di successi come La La Land e Crudelia. Capace di giostrarsi alla perfezione tra cinema, musical e doppiaggio, la trentaquattrenne non mostra solo un talento incredibile ma anche, e sempre, una forma invidiabile. Questo non è un dono di natura, perché Emma non manca di tenersi in forma osservando precise e sane abitudini alimentari e praticando determinati sport. Quali sono questi? Quali attività sportive potrebbero permetterti di raggiungere la stessa forma fisica e il corpo snello di Emma Stone? Te le sveliamo subito.

Palestra e allenamento per un fisico perfetto: fai pilates

Vuoi sapere qual è il segreto principale che permette a Emma Stone di mantenere un fisico flessuoso? Quello di praticare pilates. Si tratta di un allenamento mirato a modellare il corpo, irrobustirlo e correggerne la postura.

La massa muscolare non aumenta, per cui viene mantenuta la sinuosità delle forme femminili. Il pilates comprende molti esercizi a corpo libero ed Emma Stone pratica con costanza quelli che mirano a tonificare addominali e baricentro.

Nuoto e arrampicata

Non solo pilates: Emma Stone dedica tempo anche a due precisi sport. Una volta a settimana pratica nuoto in piscina e, si sa, si tratta di una delle migliori pratiche sportive che permette di tonificare il fisico. Il nuoto aiuta anche il cuore, i polmoni, la respirazione, la resistenza fisica.

L’altro sport è invece l’arrampicata libera, cui Emma è solita dedicarsi presso il parco newyorkese di Chelsea Pere. Ma non è ancora finita. Se gli impegni di lavoro non permettono a Emma Stone di dedicarsi alle sue attività sportive preferite, l’attrice opta per mezz’ora di camminata quotidiana. Dunque, palestra e allenamento per un fisico perfetto, ma non solo.

Non dimenticare l’alimentazione

Per mantenere il fisico, l’attività sportiva deve essere associata a una sana alimentazione. E questo Emma Stone lo sa bene. L’attrice segue, infatti, una dieta equilibrata, composta da una colazione a base di frutta fresca e di stagione, latte e fiocchi d’avena.

A metà mattinata si concede uno spuntino bevendo un succo d’arancia, mentre mangia pesce alla griglia con broccoli o carne bianca a pranzo. Emma fa merenda con un frullato di banane, anacardi e mandorle e infine cena con un salmone alla griglia con verdure. L’attrice si concede, infine, una fetta di torta di mele.