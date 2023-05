3 trucchi semplicissimi per eliminare l’acidità dal sugo di pomodoro

Il condimento più utilizzato dagli italiani a tavola può dare luogo a qualche inconveniente in fase di preparazione. Vediamo come risolverlo.

La pasta con il pomodoro è quasi un archetipo culturale per noi italiani. Un piatto così semplice; eppure, così saporito da essere proposto anche nei ristoranti più titolati d’Italia, come dimostra la celebre ricetta del ristorante stellato “Da Vittorio”, ovvero i celebri “paccheri alla Vittorio”. Il problema è che talvolta roviniamo una ricetta che ci sembra ben eseguita per un elemento fastidioso sviluppato dal sugo, ovvero l’acidità. Così ecco 3 trucchi semplicissimi per eliminare l’acidità del sugo dai nostri piatti.

Prevenire è meglio che curare! Il trucco della confezione

Il primo trucco riguarda in realtà la scelta della confezione. Come forse sapremo i produttori di salse di pomodoro hanno la facoltà, ma non l’obbligo, d’indicare tramite alcuni codici l’anno ed il periodo di raccolta tramite alcune sigle. Questa indicazione ci aiuta molto a capire se la polpa che stiamo per consumare è stata utilizzata fresca, oppure se è stata realizzaata fuori stagione. Ad esempio, se leggiamo F o M sapremo che i pomodori della nostra polpa sono stati raccolti rispettivamente nel 2022 o nel 2023. Inoltre, se leggiamo un numero compreso tra 190 e 290, sapremo che il prodotto è stato raccolto nel periodo estivo (il numero 1 rappresenterebbe il primo giorno dell’anno, e così via). Certamente la freschezza ha un ruolo importante sul sapore finale del prodotto, come sostengono quelli che per conservare i pomodori in frigo ci mettono un pezzetto di scotch.

Ma ricordiamo, come indicazione generale, che la cottura del sugo di pomodoro, quanto più è prolungata, tanto più causa un processo di aumentata acidificazione. Proprio per questo gli chef sono molto prudenti nell’utilizzare il sugo di pomodoro nel momento più ritardato possibile della ricetta. Anche noi, dunque, possiamo tenerlo a mente come indicazione per i tempi di cottura. Certo se assaggiandolo ci venisse il brutto dubbio che l’acidità del nostro sugo sta per rovinare il piatto, dobbiamo risolvere in qualche maniera con ciò che abbiamo a disposizione. Per un intervento immediato, perché magari siamo a fine cottura, possiamo procedere con una spolverata di una spezia: la noce moscata potrebbe essere la più indicata. Grattugiamola all’interno della salsa. Il suo sapore non è invadente ed è decisamente dolce. Si può considerare un rimedio sicuro anche per fornire una sfumatura orientaleggiante alla nostra preparazione.

3 trucchi semplicissimi per eliminare l’acidità dal sugo dei nostri piatti

Se invece siamo ancora all’inizio della nostra ricetta e possiamo agire in forma preventiva, l’impiego di una carota (lavata e tagliuzzata finemente) è decisamente una soluzione efficace. Altrimenti, possiamo sempre preparare un brodo vegetale impiegando mezzo dado. Appena sarà pronto, possiamo semplicemente allungare la salsa nel corso della preparazione. Questo rimedio è particolarmente utile nel caso in cui il sugo è già in preparazione ed abbiamo qualche minuto di tempo per risolvere.

