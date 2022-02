Il balcone sarà sempre coloratissimo grazie a queste meravigliose piante perfette in ogni occasione

Chi adora i vasi fioriti e i balconi colorati anche a febbraio, non deve scoraggiarsi. Nonostante il freddo dell’inverno, è possibile riuscire a stupire tutti con facilità sfruttando delle piante che fioriscono anche in questo periodo.

Gli accostamenti sono tanti e tutti bellissimi, ma dovranno essere scelti con cura a seconda della posizione e dell’esposizione al sole. Grazie ad alcune accortezze, però, il balcone sarà sempre coloratissimo, un vero motivo di invidia per parenti e vicini.

Nord, Est ed Ovest

Per quanto riguarda i balconi e i davanzali esposti verso Nord, dovremmo sicuramente scegliere dei cavoli ornamentali e qualche pianta di edera variegata. I primi, infatti, sono piante resistenti al freddo, capaci anche di durare a lungo tra le basse temperature. La particolarità di questa pianta, che la rende perfetta per il mese di febbraio, è che a contatto con il caldo subisce una sorta di prefioritura. Basta, cioè, qualche giorno di sole per far sì che la pianta cresca in altezza e formi dei piccoli fiori bianco gialli, davvero belli ed eleganti. Per aggiungere poi un tocco di stile, basterà mettere fra una pianta e l’altra della semplice edera variegata, da far cadere fuori dal vaso. Utilizzando una varietà, come l’Hedera New Ripple, l’effetto sarà davvero sorprendente.

Per quanto riguarda, invece, un balcone esposto a Est o a Ovest, bisogna tener conto che la pianta sarà al sole soltanto per mezza giornata. In questi casi, per ottenere dei bellissimi vasi fioriti anche a febbraio, dovremmo scegliere ciclamini e, verso la fine del mese, le bergenie. Grazie a questa accoppiata vincente, sarà possibile mettere in risalto il colore dei fiori, soprattutto se abbiamo scelto piante con la tipologia bianca o rosa. Nello specifico, quando i ciclamini inizieranno poi a sfiorire, ecco allora che spunteranno le prime bergenie, caratterizzate dalle grandi foglie verdi e rossastre.

Il balcone sarà sempre coloratissimo grazie a queste meravigliose piante perfette in ogni occasione

Infine, con un davanzale esposto a Sud e una temperatura invernale non troppo rigida, potremmo abbellire il nostro balcone usando Ardisia e Heuchera. Il trucco, per valorizzare al meglio queste due piante, è quello di accoppiare 2 o 3 esemplari di Ardisia assieme a un letto di Heuchera. In questo modo, potremo sfruttare la foglia rossa della seconda per mettere in risalto il delicato rosa dell’Ardisia. Per ottenere questo risultato, dovremo utilizzare però l’Ardisia Bospremium: una variante olandese di questa pianta che si presenta in quattro colori, che sono il rosso, il bianco, il rosa e il salmone. Grazie, allora, al gioco di colori che andremo a creare, il nostro balcone sarà un vero spettacolo fiorito, anche per tutto il mese di febbraio.

