Ci sono serate in cui si torna stanchi dal lavoro e anche se la fame ci assale cucinare sembra proprio una tortura. In questi momenti, non dovremo mai cedere alla tentazione di mangiare del cibo spazzatura o ordinare d’asporto, spendendo inutilmente. Bisognerebbe invece preparare dei piatti semplici e veloci che siano facilissimi da cucinare anche nei momenti dove la voglia è quasi inesistente. Un esempio davvero interessante potrebbe allora essere quello della crostata di zucchine con pinoli e ricotta salata. Un piatto semplice e sostanzioso che possiamo anche preparare in anticipo e lasciare pronto da mangiare quando ne avremo più bisogno.

Tutti gli ingredienti per la preparazione

1 confezione da 230 g di pasta sfoglia pronta;

8 zucchine;

200 g di mozzarella;

100 g di ricotta salata;

40 g di pomodori secchi sott’olio;

60 g di pinoli;

peperoncino in polvere;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale e pepe.

Finalmente svelati gli ingredienti per preparare in poco tempo una crostata unica e golosa, sempre buona anche da fredda

Per iniziare, prendiamo le nostre zucchine, laviamole per bene e tagliamole a rondelle sottili, cercando di mantenere una dimensione uniforme. Cuociamole in una padella spessa con un filo d’olio per circa 10 minuti a fiamma moderate e, a metà cottura, uniamo sale, pepe e peperoncino. Mescoliamo spesso, man mano che si staranno cuocendo e, quando necessario, aggiungiamo poca acqua bollente. Una volta pronte, spegniamo il fuoco e lasciamole ad intiepidire.

Prendiamo poi la sfoglia e stendiamola assieme alla sua carta su una teglia di circa 22 cm di diametro. Bucherelliamo tutta la sfoglia con i rebbi di una forchetta per evitare bolle d’aria e versiamoci sopra le zucchine precedentemente preparate. Una volta distribuite in maniera uniforme non ci resterà che coprirle con la mozzarella tagliata a fette sottili e completare il tutto con i pomodori secchi. Aggiungere questi tagliati a pezzi piccoli, assieme ai pinoli tritati e un po’ di ricotta salata grattugiata ci permetterà di dare quella consistenza e gusto che cercavamo.

Ultimo passaggio

Come ultimo passaggio mettiamo il tutto in forno preriscaldato a 200 °C e lasciamo a cuocere per circa 30 minuti. Una volta finita la cottura lasciamo la nostra buonissima torta salata ad intiepidire e poi serviamola ancora calda o fredda. Grazie a questa ricetta allora avremmo Finalmente svelati gli ingredienti per preparare un piatto buono e veloce che tutti apprezzeranno.

