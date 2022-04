Con l’arrivo delle giornate di sole, passando più tempo all’aria aperta, non c’è da stupirsi che a seguire arrivi anche la fame. Per placare questa insaziabile compagna primaverile dovremo allora cucinare delle ricette buone e sostanziose come non mai. Una di queste potrebbe essere quella dei pomodori al forno ripieni di macinato e pancetta: un secondo unico e goloso capace di riempire senza, però, sacrificare il gusto.

Tutto il necessario per la nostra buonissima ricetta

Ci serviranno:

8 pomodori rossi;

320 g di macinato di vitello;

80 g di pancetta a cubetti;

1 cipolla;

1 spicchio di aglio;

2 uova;

40 g di Parmigiano grattugiato;

40 g di pangrattato;

2 fette di pane raffermo;

100 ml di latte;

10 cl di vino bianco secco;

1 ciuffetto di prezzemolo;

olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

A pranzo cuciniamo tutti questa ricetta golosa e veloce per fare dei pomodori ripieni dal gusto davvero sorprendente

Per prima cosa prendiamo i pomodori, laviamoli e tagliamo la calotta superiore, che andremo a conservare mettendola da parte. Aiutandoci con un cucchiaio, svuotiamo i pomodori della polpa, facendo sempre attenzione a non romperli. Saliamo leggermente l’interno e mettiamoli capovolti a sgocciolare per circa un quarto d’ora.

A questo punto, tritiamo grossolanamente la pancetta e, nello stesso momento, spezzettiamo il pane e mettiamolo in una ciotola con il latte. Nel mentre che lasceremo il pane ad ammorbidire, tritiamo la cipolla e l’aglio e mettiamoli in padella ad appassire con un filo d’olio. Quando si saranno dorati a dovere uniamo la pancetta, la carne macinata e facciamo rosolare per qualche minuto sfumando poi col vino bianco.

Aggiungiamo la polpa di pomodori tritata, saliamo, pepiamo e facciamo cuocere per altri 10 minuti unendo poca acqua calda, solo se necessario. A fine cottura ricordiamoci che il composto dovrà essere abbastanza asciutto, quindi spegniamo e lasciamo a intiepidire.

Non ci resterà che sbattere le uova assieme al Parmigiano in una ciotola e poi unire la mollica di pane ben strizzata. Aggiungiamo il prezzemolo tritato, la carne cotta e mescoliamo il composto per bene. Prendiamo il mix così ottenuto e farciamo l’interno dei pomodori, disponendoli su una teglia e spolverando con olio e pangrattato. Chiudiamo tutti i pomodori con le loro calotte e mettiamo in forno a 180 °C per 30 minuti. Non stupiamoci allora della bontà di questo piatto se a pranzo cuciniamo tutti questa ricetta golosa che ci farà fare davvero una bella figura con amici e parenti.

