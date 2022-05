Chiunque, almeno una volta nella vita, ha sognato di fare una bella vacanza, senza spendere una lira. Questo, ovviamente, è un bel sogno, che non può trovare riscontro nella realtà.

Per fortuna, però, esistono dei luoghi meravigliosi nella nostra splendida Italia, in cui è ancora possibile villeggiare a prezzi contenuti. Non stiamo parlando solo delle 3 mete più economiche d’Italia, ormai destinazione prescelta da tantissimi turisti.

Oggi scopriremo, in particolare, 3 paradisi naturali che, nonostante la loro immensa bellezza, rimangono tra le mete più convenienti di tutta Italia. Queste terre ci faranno innamorare con i loro paesaggi meravigliosi, il buon cibo e i prezzi concorrenziali incredibili.

Prezzi accessibili a tutte le tasche in Calabria

Stiamo parlando di una delle regioni più belle della nostra Penisola, ma che mantiene ancora dei prezzi estremamente accessibili. Stiamo parlando della splendida Calabria, presa d’assalto ogni anno da tantissimi turisti, diretti soprattutto nelle destinazioni più rinomate, come Tropea.

Proprio in Calabria potremo ammirare una delle spiagge colorate più belle d’Italia, ma questo non è l’unico pregio di questa terra. Questa regione, infatti, è al terzo posto per gli affitti più economici e vanta tantissime località che offrono ai fortunati turisti dei prezzi davvero eccezionali. Stiamo parlando, ad esempio, di Gioiosa Jonica e di Roccella Jonica, entrambe splendide località affacciate sulla celebre Costa dei Gelsomini.

Qui potremo visitare trovare case in affitto per le vacanze, anche a meno di 50 euro a notte. L’ideale è prenotare con anticipo, per godersi una splendida vacanza in un luogo da sogno.

Pagare poco per una vacanza da sogno è facile visitando questi 2 luoghi magnifici tra i più amati dai turisti italiani e stranieri

Nonostante quel che si potrebbe pensare, anche la Sicilia vanta tantissimi luoghi di villeggiatura a prezzi concorrenziali. Tra le località più economiche, troviamo Castellammare del Golfo, bellissimo comune situato sulla costa occidentale dell’isola.

Questo luogo è denso di testimonianze storiche appartenenti a diverse epoche e popoli antichi. Qui potremo godere della bellissima vista sul golfo omonimo e rilassarci su bellissime spiagge, come quella di Cala Rossa.

Un giro in giornata nella splendida Erice

Se decideremo di fare una vacanza qui, non potremo in alcun modo perderci una gita nella bellissima Erice. Distante circa 30 km da Castellammare, Erice è uno dei borghi siciliani più belli di tutta Italia. Le sue stradine arroccate sono intrise di storia e potremo visitarle staccando da qualsiasi distrazione, anche tecnologica.

Qui, infatti, la connessione Internet non è ottima e questa ci farà gustare ancora meglio l’atmosfera di questo posto. Inoltre, potremo assaggiare la buonissima Genovese, dolce tipico della zona, ripieno di morbida crema. Pagare poco per una vacanza da sogno non è impossibile, basta solo saper cercare le località perfette. Non ci resta che scegliere la destinazione e prenotare quella che sarà la nostra prossima vacanza.

Lettura consigliata

A soli 20 minuti di auto dall’Italia si trova questa cittadina straordinaria, con spiagge lunghissime, case colorate e profumo di limoni