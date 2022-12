L’errore ripetuto che peggiora la pelle del viso e la rende secca: ecco come fare!

Può capitare di essere insoddisfatti della nostra pelle, a volte poco elastica e secca, oppure con brufoli. Eppure basta evitare un ripetuto errore, vediamo quale.

La pelle non è solo il vestito esterno del nostro corpo, ma è un vero e proprio organo. Ci separa e allo stesso tempo ci protegge dagli agenti esterni. Germi e batteri che vorrebbero entrare dentro di noi, restano fuori. Non è perciò sbagliato prendersi cura della propria pelle e ciò vale non solo per le donne, ma anche per i più trascurati maschi.

I danni di un’acqua dura sulla pelle

Potrebbe sembrare strano ma anche l’acqua è importante per avere una pelle sana. Se dal nostro rubinetto uscisse dell’acqua dura, cioè eccessivamente calcarea, questa potrebbe avere delle conseguenze sulla salute della nostra pelle. Potrebbe causare degli arrossamenti e anche rendere la pelle più secca. Non a caso il calcare impedisce al sapone di agire perfettamente. Il sapone infatti ha difficoltà a sciogliersi completamente nell’acqua dura. Dopo la detersione, rimangono dei residui di sapone attaccati alla pelle. Queste particelle entrano poi nei pori, sviluppando brufoli.

Bisogna anche considerare gli effetti dell’acqua dura sulla pelle durante la doccia. Accentuati se ci si lava con una acqua abbastanza calda. La pelle tende a diventare secca e ad arrossarsi. Per questo motivo evitiamo di strofinare la pelle con l’asciugamano, ma piuttosto asciughiamoci, tamponando l’acqua.

L’errore ripetuto che peggiora la pelle del viso e come evitarlo

Capita che arrivate a sera ci si senta stanche. Si ha voglia di andare direttamente a letto o di rilassarsi un po’ vedendo qualche programma in TV. Fatto sta che non si ha proprio desiderio di struccarsi. Un’idea che potrebbe rivelarsi cattiva per due motivi. Oltre a sporcare la federa del cuscino con prodotti grassi, potrebbe irritare la pelle, di sicuro se è un’abitudine che si ripete.

Al contrario del giorno, durante la notte i pori si aprono e assorbono le sostanze presenti sul viso. Così le varie componenti del trucco entrano nella pelle provocandone una reazione. Irritazione e acne sono l’espressione della difesa della pelle di fronte a questa aggressione.

Inoltre la pelle tende a rigenerarsi durante la notte, eliminando le cellule morte. Così se la pelle non è pulita a sera, invece di presentarsi più giovane ed elastica al mattino, sembrerà più vecchia e rugosa. Questo è l’errore ripetuto che peggiora la pelle del viso.

Struccarsi come migliora la pelle e le labbra

In effetti la cosa migliore da fare la sera è proprio quella di struccarsi. Possiamo farlo con dell’acqua micellare e dopo basterà applicare della crema idratante. Struccarsi ci permette anche di evitare eventuali allergie. Dormire tante ore con il trucco sulla faccia, potrebbe anche provocare irritazione, prurito e anche eczemi.

Per chi utilizza il rossetto, struccarsi permette dei vantaggi considerevoli alle labbra. Eliminare il lucido dalle labbra, permette di evitare problemi di secchezza e disidratazione. Inoltre anche quando pensiamo di aver ben eliminato il rossetto, ne restano ancora delle tracce. Struccarsi per bene e detergere correttamente il viso sono due passaggi importanti della nostra cura quotidiana della pelle.