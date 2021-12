Una zona della cucina che non andrebbe mai trascurata durante le pulizie è sicuramente la cappa.

Quest’ultima, infatti, per assorbire efficacemente fumi e cattivi odori, ha bisogno di una manutenzione periodica e costante.

Oltre a mantenere intatte le sue funzionalità, pulire la cappa è importante anche per un altro motivo.

Infatti, in questo elettrodomestico col tempo si accumulano residui di sporcizia, polvere e grassi che potrebbero diventare terreno fertile per germi e batteri. Oppure, peggio ancora, potrebbero incendiarsi e mettere in serio pericolo la casa ed i suoi abitanti.

Quindi il consiglio è di pulire l’esterno della cappa almeno una volta a settimana, ed i filtri interni almeno una volta al mese. Per effettuare queste operazioni, sarà sufficiente produrre in casa uno sgrassatore fai da te molto efficace.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Infatti, altro che limone e aceto, ecco il vero sgrassatore fai da te che farà brillare la cappa della cucina

In giro per Internet è molto facile imbattersi in soluzioni fai da te. Fra gli ingredienti più consigliati, oltre al bicarbonato, vi sono l’aceto ed il limone che, secondo alcuni, avrebbero capacità sgrassanti o igienizzanti.

In realtà spesso, con l’intenzione di risparmiare ed essere più ecologici, si rischia di utilizzare dei prodotti in modo non consono e quindi non del tutto efficace e senza ottenere il risultato sperato.

Nella soluzione fai da te che vedremo oggi avremo bisogno soltanto di due ingredienti, oltre all’acqua.

Il primo è il carbonato di sodio, o Soda Solvay, che è un prodotto piuttosto efficace nelle pulizie. Infatti, può essere utilizzato per eliminare i cattivi odori, anche dalla lettiera del gatto.

L’altro ingrediente è il detersivo per i piatti, che è un ottimo tensioattivo ed è perfetto per sgrassare qualsiasi superficie.

Quindi, altro che limone e aceto, ecco il vero sgrassatore fai da te che farà brillare la cappa della cucina.

Ecco le dosi necessarie:

450 millilitri di acqua, anche da rubinetto;

70 grammi di carbonato di sodio, o Soda Solvay;

90 grammi di detersivo per i piatti, possibilmente ecologico.

In uno spruzzino aggiungiamo prima l’acqua, poi il carbonato di sodio (mai viceversa) e mescoliamo. Una volta sciolto, versiamo anche il detersivo per i piatti e continuiamo ad agitare il contenitore.

Per i filtri, invece, basterà immergerli in una soluzione di acqua e bicarbonato e lasciarli in ammollo per un paio di ore. Una volta finito, sarà sufficiente pulirli con una spugna, facendo attenzione a non danneggiarli.