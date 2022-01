Il 2021 è stato un anno al rialzo per STMicroelectronics, ma non è stato brillantissimo. Il titolo, infatti, ha fatto peggio del Semiconductor Index di Philadelphia. Nonostante ciò le previsioni per il 2022 sono molto buone con un probabile rialzo di oltre il 50%.

Questo scenario rialzista ha trovato un eccellente riscontro nello sviluppo della prima settimana di contrattazioni del 2022 che ha visto un rialzo di circa l’1,5% a fronte di un indice italiano che ha guadagnato l’1%. Lo spunto per questa performance è arrivato durante la seduta di venerdì quando sono stati pubblicati i dati relativi al 4Q superiori alle attese.

Dal punto di vista della performance possiamo dire che è stato un eccezionale inizio anno per STMicroelectronics, ma non è tutto oro quello che luccica. Le quotazioni, infatti, si sono fermate poco sotto il primo ostacolo (area 44,684 euro) lungo il percorso rialzista che porta al I obiettivo di prezzo in area 51,98 euro. Gli obiettivi successivi si trovano in area 63,78 euro (II obiettivo di prezzo) e in area 75,58 euro (III obiettivo di prezzo).

Tuttavia, una chiusura settimanale inferiore a 43,274 euro farebbe scattare un nuovo affondo ribassista.

La valutazione del titolo STMicroelectronics

Secondo i multipli di mercato qualunque sia la metrica utilizzata il titolo STMicroelectronics risulta essere sopravvalutato. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili che è inferiore alla media del settore di riferimento. In questo senso il titolo risulta essere sottovalutato di circa il 35. Se, invece, si considera il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, l’azienda gode di una posizione finanziaria molto solida dato il livello di liquidità netta e i suoi margini. Basti pensare che l’indice di liquidità sia di breve che di lungo periodo sono molto superiori a 1 a testimonianza della solidità finanziala del gruppo. Inoltre il rapporto tra debito totale e capitalizzazione ammonta solo a circa il 30%.

Secondo gli analisti che coprono il titolo STMicroelectronics il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 13% circa. Tuttavia, l’opinione media del consensus degli analisti che seguono il titolo è peggiorata negli ultimi quattro mesi.

Eccezionale inizio anno per STMicroelectronics, ma non è tutto oro quello che luccica: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo STMicroelectronics (MIL:STM) ha chiuso la seduta del 7 gennaio a quota 44,385 euro in rialzo del 3,65% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale